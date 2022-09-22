警惕耐药风险 科学使用抗菌药物

编者按：从疾病的预防、诊断到治疗都离不开高质量的诊断解决方案。诊断影响着70%的临床决策，它的价值正受到空前的关注与认可。今年，人民好医生重磅推出“诊断的价值”系列专家访谈节目，共同探讨、分享并揭示诊断在疾病全周期管理中所发挥的不可估量的价值。

随着抗生素等抗菌药物的普及，错误使用或过度使用等导致的耐药问题日益凸显，带来许多健康隐患。那么，哪些药物属于抗菌药物？抗菌药物过量可能造成哪些危害？面对日益严峻的抗菌药物耐药性威胁，诊断具有哪些作用和价值？

近日，北京大学第三医院副院长沈宁、北京大学人民医院检验科主任王辉做客人民好医生《诊断的价值》系列直播节目，为大众科普抗菌药物知识，分享我国抗菌药物管理策略以及诊断在规范抗菌药物使用中的价值。

耐药问题隐患大，科学使用抗菌药物不可忽视

“抗菌药物”是一类能够有效对抗细菌以及其他致病微生物的药物，抗菌治疗也已成为临床上最常使用的疗法之一。“抗菌药物对大家来说都不陌生，也就是经常提到的消炎药。”沈宁介绍，抗生素和抗真菌药物都属于抗菌药物，在使用方面也有明确的界定，即在出现明确细菌、真菌等感染的情况下，才可能需要使用抗菌药物；病毒感染不需要使用抗菌药物。

一旦遇到感染症状，需要综合患者病史、临床症状和体征、血清学检测结果、影像检查报告等所有信息，明确感染部位、感染性质后最终做出判断，精准打击，科学用药。

“抗菌药物过度使用或滥用会造成细菌耐药，造成抗菌药物失效。耐药菌一旦传播会对临床诊治带来很大的困境。”沈宁解释，一旦患者对抗菌药物产生了耐药性，不仅会增加临床治疗的难度，也会导致患者预后效果不佳的情况，相应的治疗费用以及死亡率都会增加。建议当出现感冒发烧等感染情况时，应及时就医，不要凭借主观判断自行用药。

指导抗菌药物规范使用，准确检测必不可少

如何选择适合的抗菌药物，避免耐药性的危害？对此，王辉指出，血常规、白细胞、降钙素原（PCT）、白介素6（IL-6）等检测都是判断是否存在细菌或病毒感染的检测方法。细菌感染时，PCT或白细胞的水平相对会比较高；一般病毒感染时，白细胞不会有很大的变化。这两种病原的治疗方案完全不同，因此，明确感染类型至关重要。

此外，还可以通过病原学检测更精准地确定感染的细菌类型，从而选择合适的抗菌药物。当前大部分三级医院都可以进行病原学检测，血常规检测也在社区医院均有覆盖。

充分利用诊断的价值，强化抗菌药物管理

当前，我国医疗机构已建立严格的抗菌药物管理体系。沈宁介绍，近年来我国抗菌药物的使用率已得到了明显下降。通过实行临床医生、检验科、微生物室、医院管理人员等“齐上阵”的多学科合作模式，对抗菌药物进行更高效、科学的管理。此外，仍需进一步向公众普及抗菌药物相关应用知识，让更多人了解抗菌药物的使用规范，避免不合理使用药物的情况。

检测技术的不断进步与发展也为抗菌药物的规范使用提供了理论依据与数据支撑。王辉指出，检验科是抗菌药物管理中必不可少的一环。现在大部分临床决策都需要基于实验室的检测数据而制定，及时、准确的检测数据能够帮助临床医生从“经验用药”转变为“靶向用药”，包括选择最适合的药物、决定何时停药，以及预后评估等。

沈宁同样强调，诊断在合理使用抗菌药物中发挥着巨大的价值，充分利用现代医学技术才能真正做到精准医疗，有效遏制细菌耐药性问题的加剧，守护公众健康。