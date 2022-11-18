中新网11月18日电 据北京市卫生健康委员会官方微博消息，11月17日0时至24时，北京新增100例本土确诊病例和366例无症状感染者(含8例无症状感染者转确诊病例，其中218例已通报)，413例隔离观察人员、45例社会面筛查人员，无新增疑似病例；新增1例境外输入确诊病例和3例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院45例，解除医学观察的无症状感染者19例。

本土确诊病例：

确诊病例1：朝阳区金盏嘉园C区。

确诊病例2、3：朝阳区金盏嘉园D区。

确诊病例4：朝阳区建国路18号珠江绿洲。

确诊病例5：朝阳区康营家园24区。

确诊病例6：海淀区紫金庄园。

确诊病例7：海淀区花园北路35号。

确诊病例8：海淀区花园路街道甲13号院。

确诊病例9：海淀区茉莉园二期。

确诊病例10：海淀区东王庄小区西二区。

确诊病例11：门头沟区西山社区。

以上均为社会面筛查人员，11月17日诊断为确诊病例。

确诊病例12至18：现住东城区；

确诊病例19：现住西城区；

确诊病例20至49：现住朝阳区；

确诊病例50至83：现住海淀区；

确诊病例84至86：现住丰台区；

确诊病例87、88：现住门头沟区；

确诊病例89：现住顺义区；

确诊病例90：现住昌平区；

确诊病例91：现住大兴区；

确诊病例92：现住密云区。

以上均为隔离观察人员，11月17日诊断为确诊病例。

本土无症状感染者：

无症状感染者1：东城区兴化小区西里康鸿家园。

无症状感染者2：东城区香饵胡同1号楼。

无症状感染者3：东城区左安浦园。

无症状感染者4：朝阳区裕民东里。

无症状感染者5：朝阳区东辛店村206号。

无症状感染者6：朝阳区蟹岛西路9号。

无症状感染者7：朝阳区安慧北里秀园。

无症状感染者8：朝阳区金隅汇景苑。

无症状感染者9：朝阳区慧谷阳光。

无症状感染者10：朝阳区环东路6号。

无症状感染者11：朝阳区万子营东村142号。

无症状感染者12：朝阳区驼房营南路梵谷水郡。

无症状感染者13：朝阳区金盏嘉园B区。

无症状感染者14、15：朝阳区金盏嘉园C区。

无症状感染者16：朝阳区赢秋苑1号楼底商。

无症状感染者17：朝阳区首开熙悦尚郡。

无症状感染者18：朝阳区康营家园15区。

无症状感染者19：海淀区中关村南大街19号院。

无症状感染者20： 海淀区健德公寓。

无症状感染者21： 丰台区新华街四里小区。

无症状感染者22： 石景山区古城街道37°公寓。

无症状感染者23： 门头沟区龙泉三家店新河西路小区。

无症状感染者24： 门头沟区西老店19号。

无症状感染者25： 通州区玉甫上营村63号。

无症状感染者26： 顺义区楼台村南庙胡同25号。

无症状感染者27： 昌平区北七家镇东沙各庄村。无症状感染者28： 昌平区龙跃苑三区。

无症状感染者29： 昌平区旗胜家园。

无症状感染者30： 昌平区天通苑西三区。

无症状感染者31： 昌平区香屯村184号。

无症状感染者32： 大兴区狼垡四村铁信巷南2排。

无症状感染者33： 大兴区民顺路6号院。

无症状感染者34： 大兴区新苑南区。

以上均为社会面筛查人员，11月17日诊断为无症状感染者。

无症状感染者35至63：现住东城区；

无症状感染者64至89：现住西城区；

无症状感染者90至186：现住朝阳区；

无症状感染者187至202：现住海淀区；

无症状感染者203至222：现住丰台区；

无症状感染者223、224、225：现住石景山区；

无症状感染者226至233：现住门头沟区；

无症状感染者234至239：现住房山区；

无症状感染者240至251：现住通州区；

无症状感染者252至267：现住顺义区；

无症状感染者268至354：现住昌平区；

无症状感染者355至361：现住大兴区；

无症状感染者362：现住怀柔区。

无症状感染者363：现住平谷区。

无症状感染者364、365、366：现住经开区

以上均为隔离观察人员，11月17日诊断为无症状感染者。

境外输入确诊病例：中国籍，11月12日从法国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月17日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。