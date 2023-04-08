“变形金刚”抗生素可对抗致命感染

世界卫生组织将抗生素耐药性列为全球十大公共卫生威胁之一。美国冷泉港实验室约翰·摩西教授创造了一种对抗这些耐药超级细菌的新武器，这是一种可通过重新排列原子来改变形状的“变形金刚”抗生素。研究成果发表在新一期《美国国家科学院院刊》上。

研究人员在军事训练演习中观察坦克时，萌生了使用变形抗生素的想法。他们了解到一种叫作牛瓦烯的分子，这种流动分子的原子可交换位置，这使它具有超过一百万种可能配置的不断变化的形状。

包括耐甲氧西林金葡菌、耐万古霉素金黄色葡萄球菌和抗万古霉素肠球菌等在内的几种细菌，已对强效抗生素万古霉素产生了耐药性，摩西认为可通过将药物与牛瓦烯结合来提高药物的抗菌性能。

使用曾获诺贝尔奖的“点击化学”技术，摩西团队创造了一种新的抗生素，它有两个万古霉素“弹头”和一个波动的牛瓦烯中心。

研究人员将这种药物给予感染了抗万古霉素肠球菌的蜡蛾幼虫，这些幼虫通常用于测试抗生素。他们发现变形抗生素在清除致命感染方面比万古霉素更有效。此外，细菌没有对新抗生素产生耐药性。

摩西解释说，研究人员可使用“点击化学”和变形抗生素来制造大量新药。这种抗感染武器甚至可能成为物种生存和进化的关键，“如果我们能发明出决定生与死的分子，那将是有史以来最伟大的成就”。（记者张梦然）