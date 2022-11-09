我国科学家揭示 肠道真菌菌群对人体健康影响

近日，中山大学附属第六医院左涛研究员团队在《柳叶刀·微生物》上发表综述，揭示肠道菌群对人体健康和肠道稳态的重要作用。

肠道真菌菌群是人类肠道微生物组中一个微小但非常关键的组成部分，参与调节宿主免疫同源性、病理生理过程以及共存于肠道的细菌微生物组的组装。过去十年里，越来越多的研究对健康和多种病理条件下的肠道真菌菌群进行分析，研究结果表明，肠道真菌菌群协同肠道细菌菌群会影响人类健康和疾病的形成发展。

左涛团队发表的综述，回顾了健康人群从出生到成年过程中肠道真菌菌群的组成与功能多样性。该研究从影响肠道菌群的因素（包括饮食、药物、年龄、遗传和免疫系统）、肠道真菌菌群在疾病和治疗中的作用，特别是它们与肠道细菌菌群对宿主免疫的协调作用等角度进行分析，并对肠道真菌菌群的基本组成和转化研究的最新进展进行综述，明确了致病性、益生性和条件性真菌在疾病发生过程中的作用，强调了肠道真菌—细菌的相互作用在宿主生理学和病理生理学中的生态效应。

除了细菌和病毒，人体胃肠道也是大量真菌的寄生之处，其寄生数量占肠道微生物数的0.1%。肠道真菌菌群的失调与人体免疫、代谢、神经系统等许多疾病密切相关，如肥胖、糖尿病、炎症性肠病、结直肠癌、阿尔茨海默病、癌症等。

以肠道真菌中的念珠菌为例，其会影响肠道细菌微生物组的组装和功能。肠道真菌、细菌和宿主免疫之间的相互作用，是人类免疫同源性的基础，影响着机体健康的维持、疾病的发生及发展。然而，在对于微生物群的研究中，肠道真菌在很大程度上仍然被忽视，现有的真菌群研究结果也没有在临床实践中得到充分利用。

该研究综述讨论了肠道微生态疗法中肠道真菌的作用，并强调了将理论转化为临床实践的途径，特别提到在临床治疗方面，可利用肠道真菌菌群、细菌微生物组和宿主免疫这三方之间的关系，恢复肠道真菌菌群和微生物组以提高临床疗效。