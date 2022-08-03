某些药物可能增加高温相关心脏病风险

科技日报北京8月2日电 （记者张梦然）根据《自然·心血管研究》杂志近日发表的一项研究，使用抗血小板药物和β受体阻滞剂的患者，非致命高温相关心脏病风险或上升。但还需要进一步研究证实这一效应。

此前研究人员已经证实，暴露于寒冷和炎热中都会诱发心脏病发作，流行病学研究也表明，随着全球变暖2℃—3℃，高温相关的心脏病负担将会上升。

美国耶鲁大学公共卫生学院科学家陈凯及其同事分析了2001年至2014年间2494名在德国奥格斯堡地区5—9月经历过心脏病发作的患者数据，并将患者的临床信息、每日气象信息和药物摄入情况作了比较。

在报告的药物中，研究团队观察到在使用抗血小板和β受体阻滞剂（两种常规心血管药物）的患者中，非致命高温相关心脏病风险相较其他不使用此类药物的患者更明显。团队还发现，这一效应在年轻患者（25岁—59岁）中比在年迈患者（60岁—74岁）中更高，前一人群中既往冠心病发病率较低。研究人员提到，这些数据的性质无法排除一种可能，即较高的风险是由于使用抗血小板和β受体阻滞剂的患者病得更重，严重病情自然使其更易发作高温相关心脏病。要回答这一问题，需要有更多患者参与的进一步研究。

陈凯和合著者认为，这些发现有助于开发针对性策略，降低与温度上升有关的心血管疾病负担。