直播预告：对待肺癌 早诊早治是关键

2023年4月15日至21日是第29个全国肿瘤防治宣传周，今年宣传周主题是“CACA指南，我知你知”。哪些是导致肺癌的高危因素？肺癌早期都有哪些症状？早期肺癌患者的治疗目的是什么？目前的治疗手段有哪些？

4月17日16:00-17:00，中南大学湘雅医院首席专家、呼吸内科教授、湘雅医院肺癌诊疗中心主任、一级主任医师胡成平将做客“人民好医生”演播室，为大家解答肺癌防治的相关困惑，欢迎届时收看。

专家简介：

胡成平，中南大学湘雅医院首席专家。一级主任医师、首届湘雅名医、博士/后导师。中南大学湘雅医院呼吸内科教授，中南大学湘雅医院肺癌诊疗中心主任，国务院特殊津贴（GWYTSJT）专家，中国抗癌协会肺癌专业委员会常委，中华医学会呼吸病学分会常委，中国医师协会呼吸医师分会常委。

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