如何帮助孩子提升语言表达能力？

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我们家孩子马上要上幼儿园大班了，表达能力不是很强，说话分不清主次，作为家长我们该怎样帮助孩子提高语言表达能力呢？

专家观点

春江幼儿园老师刘若钰：生活中，有的孩子能说会道，表达能力非常强，有的孩子有表达意愿但不知道如何开口，或者说话分不清主次、重点，这就是孩子口头表达能力的差异。0岁至6岁是幼儿语言发展的关键时期，从呱呱坠地到牙牙学语，从单词到连句，幼儿的语言发展非常迅速。一般来说，四岁孩子的词汇量应该在1600个至2000个，五岁是2200个至3000个，6岁的词汇量可达到3000个至4000个。因此，家长们要抓住幼儿语言发展的关键期。

会说话、敢于表达是现代社会的一个重要社交手段。孩子天生性情各异，当孩子有表达的意愿但又不知如何开口时，作为家长，应该循循善诱，正确引导。首先，我们要分析孩子羞于表达的原因。往往性格方面是与生俱来的，这些内在因素造成幼儿的个体差异。其次，家庭环境影响是外在因素。如父母生性腼腆，缺乏环境去刺激孩子语言表达的欲望。再有，父母的语言水平、文化修养、家庭藏书情况、对孩子教育的兴趣等，都对孩子的语言能力发展有很大的影响。

如何提升孩子的表达能力呢？首先要创设一个宽松、舒适的语言环境，这不仅是口头上的，更是心理上的。家长要少用消极的、禁止性语言进行干预和评价，为孩子的语言能力发展提供条件。可以提示孩子讲话时做好准备、放慢速度、口齿清楚，语调温和亲切。即使说错也不必紧张、焦虑和不安。特别是对于生性胆小、缺乏安全感的孩子，更不要在孩子毫无思想和心理准备的情况下横加指责，使其受到惊吓。其次，家长不做孩子的“代言人”，想让孩子能够毫无障碍地表达自己的语言，应多鼓励、多喝彩。家长应当抓住孩子日常生活中的点点滴滴，多给孩子一些正面的鼓励和表扬。

除了在他人面前鼓励孩子尽量表达，家长还要多让幼儿复述故事，这是孩子“会说”的重要渠道。在一定时期，故事对他们来说是相当有吸引力的，而且幼儿能够从故事中获得很多的启发和知识。对学前儿童语言发展最有效。这样不仅能够提升幼儿记忆力，更能够促进语言表达能力的发展。还要让孩子融入自然中，给孩子更多的生活体验，让孩子在体验中感受到乐趣，想说、爱说。