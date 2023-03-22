这4个饮食习惯纯属给健康“找事”

一、早上一杯淡盐水纯属“找事”

很多人早上习惯喝一杯淡盐水，建议最好别这样做。尤其是对患有高血压病的老年人，更不推荐。

人在夜间睡眠时会消耗水分，也不额外饮水，早晨血黏稠度最高，血压也不稳定，容易出现各种心脏意外。此时喝盐水可能让血压升高，纯属“找事”。

淡盐水固然有抑菌和补充电解质的作用，但那是在有口腔或咽喉炎症，或者腹泻等特殊的情况下才适宜漱口用或饮用。

早晨最好的饮品是温开水，水温约在40℃左右。这个温度接近人体温度，感受会非常舒服，补水效果更好。

二、主食吃太少让人“没劲”

膳食的基础是主食，主食是碳水化合物的主要摄入源，建议三餐都要有主食，但很多人对主食避之不及，这种做法是不科学的。

如果没有主食供能，一方面大脑运作的效率会大大下降，产生头晕、心悸、精神不集中等问题；另一方面，主食是能量的主要来源，缺少主食，人体也会开始燃烧肌肉供能，造成肌肉丧失，时间长了之后，人会变得乏力、没劲。

膳食指南建议一般成人每天应摄入谷、薯、杂豆类250-400g，其中，全谷物和杂豆类50-150g、薯类50-100g，均为生重。

三、喝粥“养胃”可能是给胃“加负”

喝粥有很多益处，但是有几点大家要特别注意一下。

第一，不能餐餐只用粥填饱肚子。有些老年朋友习惯用喝粥代替正常三餐，但只喝粥的话能量摄入是不足的。因为一碗粥其中的米可能只有10-20g，大部分是水，无法满足人体所需的营养。

第二，粥里碳水化合物主要成分是糊精，它升高和降低血糖的速度都很快。所以，一些糖尿病患者，特别是老年糖尿病患者，还是“干稀搭配”为好——先吃一点粗粮，再少量喝点粥，同时搭配一些富含蛋白质的食物及蔬菜，这样比单纯喝粥更安全。

第三，粥并没有大家想的那么好消化。在进食粥时，往往不会充分咀嚼，所以有些没有熬煮浓稠的粥，喝进去反而成为胃肠道的负担，对胃来说不是“减负”而是“加负”。

这也是为什么一些老年人或者本身有反流性食管炎的患者在晚上喝粥之后，会有不适的感觉。

如果并非整个机体消化吸收能力下降，而仅是胃部存在不适的话，则不应喝太多粥，不要顿顿依靠喝粥来养胃，可尽量选择易消化吸收的食物，并做到细嚼慢咽，这样更有利于身体健康。

四、腊肉、火腿吃着美味却“坏身”

很多人喜欢吃腊肉、火腿等加工肉制品，觉得非常美味。然而，加工肉制品属于一类致癌物，吃越多对身体危害越大。

加工肉类往往要经过腌渍、烟熏、烘烤等处理，在这些过程中常常会产生有害物质。

比如熏鱼、熏鸡、熏肉、火腿等食品在加工时利用烟气来熏制，在这个过程中可能会产生致癌物质苯并芘。

腌制肉类在加工过程中会使用亚硝酸盐，而长期大量摄入亚硝酸盐有致癌的风险。

对于火腿、咸鱼、咸肉、培根、午餐肉、香肠、熏肉等加工肉制品不可经常食用，建议每周不超过1-2次，每次不超过25g。

文/于康（北京协和医院临床营养科教授）