世界睡眠日：长期熬夜，对身体有哪些危害？

今天是世界睡眠日。现在有不少人习惯性熬夜，晚上睡得少、睡得晚，白天无精打采。熬夜有哪些危害？如何尽量避免熬夜？在本期《1分钟养生课》上，清华大学第一附属医院全科医学科副主任医师孙阳为广大网友讲解相关知识。

孙阳表示，一般情况下，正常人的睡眠时间是七到八个小时，如果入睡时间晚，睡眠时长少于这个时间，就叫熬夜。

“熬夜对身体有许多危害。熬夜一周，可能会出现黑眼圈、深眼袋，皮肤长粉刺、痤疮，眼睛疲劳，注意力不集中等。”孙阳说。

“如果熬夜达到一个月以上，可能会出现血压、血糖增高，心脏不适，还会严重影响抵抗力，使免疫力下降。”孙阳举例，生活中常见疾病，比如慢性咽炎、消化道不适、反复感冒等，都和抵抗力低下有关。此外，熬夜也会影响内分泌，造成女性的月经紊乱，男性和女性的肥胖。

“如果熬夜达到一年以上，就有可能出现器质性的疾病，如高血压、糖尿病、心脏病等，严重的甚至出现肿瘤、猝死等。”孙阳说。

如何尽量避免熬夜？孙阳建议，在睡前两个小时，要避免剧烈运动，不要进食和大量饮水。可以泡泡脚，听听舒缓音乐，躺床上时，不要看手机等电子设备，有利于尽快入睡。

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