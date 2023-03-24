调养气血四步走（中医养生）

中医所说的“气”是指使人体器官发挥机能的动力，在生理上具有保持活力、温暖人体防御外邪等功能。“气”就像是人体的“汽油”，推动五脏六腑的运行，使体表保持正常温度，防御各种病毒入侵。

中医所说的“血”则有两层含义：一是指西医讲的流动在脉管中的“血液”，具有营养和滋润全身的生理功能。二是指与“气”同在的运行载体，中医有句话叫“气为血之帅，血为气之母”，气推动血的运行，血濡养气的充盛。

中医认为，调养气血可以分四步进行：

调脾胃 脾胃是气血生化之源，血液通过脾胃运化生成。脾有统摄血液的功能，治疗血证必须重视调理脾胃。饮食调养可多吃南瓜、山药、莲子、扁豆、薏米等健脾益胃的食材。可煎服“参芪术茶”：取党参5克、黄芪5克、白术3克、淮山药3克、升麻3克，取其煎煮液400克，泡花茶5克，冲饮至味淡。

养肝血 肝藏血，主疏泄，调气机。养肝血是调气血的根本。郁闷暴怒的情绪会损伤肝、脾，导致气血耗伤。切忌生气、熬夜，也不要让身体过度劳累。中医认为“久视伤血”，坐在电脑前工作时，应当特别注意眼睛的休息和保养，防止耗伤气血。

食药膳 补气可食“四君子汤”，此方有益气健脾之效。补血可用“四物汤”，是中医养血的经典药方。

远寒邪 寒邪会让血液瘀滞，经络不畅，气血生化受阻，极易导致关节病变、肠胃不适或诱发咳嗽。要忌食寒凉、温水泡脚、勤做按摩。老人气血常不足，要更加注意。

《 人民日报 》（ 2023年03月24日 19 版）