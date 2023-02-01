孩子“阳康”后如何提高免疫力？儿科专家教你这几招

目前，大部分“阳过”的儿童进入了康复阶段。很多家长反馈，“阳康”后孩子还是容易疲倦，食欲也下降了不少。俗话说“病来如山倒，病去如抽丝”。那么，儿童“阳康”后该如何提高免疫力，尽快让身体完全恢复呢？就此人民网记者采访了郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）小儿呼吸二科主任张艳丽。

均衡饮食 充足睡眠

感染新冠病毒后，身体消耗大，患儿康复后，需要加强营养，保证饮食全面和均衡，可以多吃富含维生素和蛋白质的食物，不要吃生冷或者油腻的食物，而且要将食物彻底煮熟，同时注意饮食卫生。保证充足睡眠，作息规律。但需要关注儿童睡醒后的精神状态，如睡眠过多，尤其精神不佳者，建议及时就医。

做好个人防护

科学规范佩戴口罩，进入医院、商场等环境密闭、人员密集的公共场所，乘坐公共交通工具、厢式电梯时，应让儿童全程规范佩戴口罩。做好手卫生，佩戴和摘取口罩、餐前便后、外出回家、接触垃圾后要洗手。另外，家长加工制作食品、饮料前，护理婴幼儿前也要洗手。保持室内空气流通，建议每日至少开窗通风2～3次，每次20～30分钟，通风时注意防寒保暖。

适当锻炼

要想抵御细菌病毒，首先要让孩子有个良好的身体基础。除了平时注意营养均衡、睡眠充足以外，“阳康”后要鼓励孩子逐渐恢复力所能及的锻炼，以提高其心肺功能及身体素质。但体育锻炼要循序渐进，康复早期不宜剧烈运动，同时家长要注意观察孩子运动后有无不适。

保持良好情绪

情绪也是影响人体免疫力的重要因素。除了关注孩子的身体健康外，家长也需要关注新冠病毒感染对孩子的心理健康带来的影响。家长可以多与孩子聊天，进行情绪疏导，帮助孩子正确认识新冠病毒感染，不要过分恐惧。

同时，张艳丽提示，人类控制传染性疾病最主要的手段就是预防，接种疫苗是最经济、最有效的措施。建议家长在医生指导下，为孩子补种新冠病毒感染期间延误接种的疫苗。（视频制作：实习生赵嘉欣）