世界水日|水，怎么用才科学，怎么喝更健康？

编者按：水是万物之母、生命之源。3月22日是世界水日，科学用水、健康饮水……这些知识，你今天需要特别了解一下！































资料来源：《公民节约用水行为规范》《中国居民膳食指南2022》北京青年报

图片来源：视觉中国

编辑：孙红丽



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