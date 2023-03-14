我国北方地区陆续进入花粉高峰期 专家：花粉过敏这些症状要警惕

春暖花开、万物复苏，恼人的春季过敏也随之而来。根据医疗机构花粉监测数据显示，北京地区目前已进入春季花粉高峰期。

中华医学会变态反应学分会副主任委员 王学艳：花粉监测数据显示，3月8日空气中主要致敏花粉浓度达到了每千平方毫米3600多粒，主要致敏花粉是柏树花粉、榆树花粉、杨树花粉。近几天门诊量比平时增加了3倍，部分病人的症状也比较重。随着气温的升高，中国北方地区将陆续会进入花粉高峰期。

过敏性鼻炎有明显季节性特点

专家提醒，春季是一些呼吸道疾病高发的季节，其中过敏性鼻炎，近年来患病率显著增加，需要引起重视。

过敏性鼻炎是一种鼻黏膜非感染性炎性疾病。主要症状是阵发性喷嚏、清水样涕、鼻痒、鼻塞。部分患者可伴有眼部症状，包括眼痒、流泪、眼红和灼热感等。部分患者可合并支气管哮喘，伴有咳嗽、气急和胸闷等症状。过敏性鼻炎分为常年性过敏性鼻炎和季节性过敏性鼻炎。常年性过敏性鼻炎致敏原多为尘螨、蟑螂、动物皮毛等，没有明显的季节性。季节性过敏性鼻炎过敏原多为植物类花粉，季节性花粉暴露是引起花粉症的主要原因。

中华医学会变态反应学分会副主任委员 王学艳：常年性过敏性鼻炎和季节性过敏性鼻炎是截然不同的。常年性过敏性鼻炎一年四季均有发病，同一症状反复出现，多因接触尘土、打扫卫生、开空调、接触脏乱差的环境而诱发；季节性(过敏性)鼻炎多与接触花粉的量有一定的关系，有明显的季节性和时间性，到了这个季节就发病，过了这个花粉季节不治自愈。

花粉过敏症状易与感冒混淆

专家指出，季节性过敏高发季患者应及时进行科学防护：外出佩戴口罩、护目镜，进入室内脱去外衣，清洗手、眼、鼻，尽量减少与花粉的接触。此外，专家还提示，春季呼吸道疾病高发，花粉过敏症状易与感冒混淆，应提高警惕，以免延误治疗。

春季是呼吸道疾病高发时段，过敏性鼻炎症状与感冒类似，容易发生混淆而造成误用、滥用抗生素的情况，进而延误病情。对此专家指出，花粉过敏有明显的季节性和时间性，持续时间至少在3周以上，不伴有发烧、头痛、肌肉酸痛等症状。如某种相关症状有规律反复出现，要高度警惕过敏，及时就医。

中华医学会变态反应学分会副主任委员 王学艳：花粉症的患者应该到医院及时就医，明确过敏原，接受规范化诊疗。花粉高峰期主要是以药物控制对症治疗为主，个别严重患者可以考虑使用生物制剂，花粉缓解期之后主要采用特异性免疫疗法。