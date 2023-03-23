如何区分花粉过敏和感冒？关键区别在这里

生活中，有的人一到春天就特别容易“感冒”，除了打喷嚏、流鼻涕、鼻塞外，还伴有鼻痒、流泪等症状。其实，这不是感冒了，而是出现了花粉过敏。网友应该如何区分自己是感冒还是花粉过敏呢？在本期《1分钟养生课》上，重庆市人民医院过敏反应科主任医师周维康向广大网友讲解花粉季过敏的相关知识。

花粉过敏症和普通感冒的区别图示

周维康对花粉过敏症和普通感冒的不同症状表现进行了讲解，他介绍，花粉过敏症鼻痒明显，一般没有全身的症状，病程一天到几天；而普通感冒鼻痒不明显，全身症状一般较重，有的伴随发热、肌肉酸痛等，病程一到两周。

“在花粉季，花粉过敏患者常会出现过敏性鼻炎、过敏性皮炎等症状，严重的可以引起过敏性哮喘、血管性水肿和休克等。”周维康表示，一部分花粉过敏的患者生吃水果、坚果和蔬菜后，口腔黏膜接触部位会发生接触性荨麻疹，部分患者还可以累及皮肤、胃肠道、呼吸道等，严重的甚至会出现喉头水肿、乃至窒息死亡。

周维康还介绍，风媒花粉是导致患者过敏的主要过敏源。每年春季，风媒花粉以树花粉为主，常见的传播植物有榆树、杨树、柳树、柏树等。对于花粉过敏患者，他建议采取4招预防过敏：

首先，外出时，戴好口罩、墨镜、帽子，穿着长袖衬衫，使用花粉阻隔剂涂抹鼻腔。

其次，回家后，清洗颜面、鼻腔、眼睛等沾有花粉的部位，及时换上干净衣物。

第三，如果不能确定是哪种物质引起的过敏，可以去医院检测过敏源。花粉季结束后，建议到医院进行花粉脱敏治疗，以减轻第二年花粉过敏的症状。

第四，有较严重花粉过敏的人，花粉季前一周或两周可以服用抗过敏药物进行预防性用药。

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