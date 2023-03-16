“花粉症”与感冒有区别 提前应对有妙招

阳春三月，春暖花开。随着春季到来，花粉等过敏原增多，可能给过敏性体质人群的出行和生活带来不便。医学专家提示，通过做好健康防护，避免直接接触过敏原，选择使用抗过敏药物等举措，能够有效预防和应对春季过敏问题。

“花粉症”危害不容小觑 发病率逐年上升

花粉是各类植物的雄性生殖细胞，“花粉症”是指人体吸入花粉后产生过敏反应的一系列病理、生理过程。

北京大学人民医院耳鼻喉科主任医师王旻介绍，每年春季公众关心的“花粉症”在临床多表现为过敏性鼻炎，发病时表现为鼻内发痒，引起喷嚏绵绵，伴有严重鼻塞和大量清水鼻涕。眼睛过敏的患者则眼睛发痒、结膜充血，部分患者还会出现皮肤瘙痒，严重者可诱发支气管哮喘。

“过敏性鼻炎等‘花粉症’疾病是常见病、多发病，对患者的生活质量影响很大。”王旻表示，过敏性鼻炎多数会合并结膜炎，影响视力，还有可能合并中耳炎，导致听力下降，甚至有30%至40%的患者会发展成严重哮喘。临床数据显示，当前，我国过敏性鼻炎发病率逐年上升，部分地区人群患病率达40%。

“花粉症”有特点 北方地区更高发

有部分患者认为自己在北方更容易过敏。王旻表示，这是因为各地区植被不同，故过敏亦有差异。引起“花粉症”的所谓“花”并非公众平常认为的美丽鲜艳、靠昆虫传播花粉的“虫媒花”，而是花朵平淡无奇、靠风传播花粉的“风媒花”。春季，一些树木的花粉在空气中增多，如柏树、杨树、柳树、榆树等，由于这些树木在北方地区较多，所以花粉症在北方地区更高发。

除了地区特性外，“花粉症”还有季节性、反复性、速发性和家族性等特点。患者过敏高峰与空气中花粉浓度高峰一致，过敏症状每年都发生，并急性发作。患者常有家族过敏史。

怎样做好预防，提前应对？中国疾控中心环境所专家表示，一般接触到过敏原才会引起发病，因此避免吸入或接触过敏原是春季预防过敏的关键。建议“花粉症”患者在花粉飞絮飘散期做到以下几点，包括尽量避开过敏原环境、减少户外活动，佩戴口罩、护目镜；外出回家后注意洗手、洗脸，必要时稀盐水清洗鼻子、眼睛，更换沾到过敏原的衣物；室外过敏原浓度高时，减少开窗时间，及时清理或喷水湿化室内飞絮，使用空气净化器等。

“花粉症”如何同感冒区分？虽然两者都有打喷嚏、流涕、鼻塞等症状，但与感冒有所区别的是，“花粉症”没有全身症状，多在早晨发病，用药后症状会很快缓解。专家表示，患者可在过敏季节到来前提前两周使用抗过敏药物。若因过敏出现皮肤发痒、发热、咳嗽、哮喘等症状，应迅速离开诱发环境并及时服药，症状持续严重的要到医院就诊。