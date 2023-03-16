流感高发季 现在打疫苗还来得及吗？

近期以来，中国疾病预防控制中心数据显示，流感病毒阳性率增加。那么，现在接种流感疫苗还来得及吗？哪些人群属于易感人群，需要重点做好防护？在本期《1分钟养生课》上，清华大学第一附属医院预防保健科副主任医师刘兆秋为广大网友讲解相关知识。

刘兆秋表示，一般来说，应该在每年的10-12月份接种流感疫苗，预防冬春季的流感流行。目前，正值流感高发季节，对于之前没来得及打疫苗的人群，依然可以通过接种流感疫苗的方式，来预防全年的流感发病。

“感染过了甲流的人群，也可以打疫苗。”刘兆秋解释，因为流感疫苗中包含甲型和乙型两种病毒亚型，接种疫苗可以预防其它型别流感。

考虑到流感更容易感染体弱多病的人群，刘兆秋建议老人和孩子积极接种疫苗。特别是学校、幼儿园等孩子集中场所，一旦有人发病，容易造成流行。

刘兆秋提醒，孩子感染流感后需要在家休息，如果症状特别严重，要及时就医。老人、孕妇以及有基础疾病的人群也要格外注意，一旦患病，及时就医。

“除了接种疫苗，平时还应做好日常防护。”刘兆秋表示，戴口罩是预防呼吸道疾病的有效方法，特别是在冬春呼吸道疾病高发季节。此外，尽量避免到人群聚集场所，每天居室通风两到三次，每次半小时，保持室内空气清新。平时经常开展户外活动，强身健体，保证充足睡眠和均衡膳食，以提高自身抵抗力，从而不得病、少生病。

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