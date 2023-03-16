科技日报北京3月15日电 （记者刘霞）美国科学家在13日出版的《自然·癌症》杂志上刊发论文称，在对小鼠进行的一系列实验中，他们发现肝癌细胞中产生的一种酶可将一组化合物转化为抗癌药物，其能杀死癌细胞并减少动物的疾病。这种酶或能催生一系列新药，用于治疗肝癌等疾病。

最新研究由马萨诸塞州总医院癌症专家纳比尔·巴迪西领导的团队和美国国立卫生研究院马修·霍尔领导的团队携手开展。胆管癌的特征是IDH1酶会发生突变。巴迪西团队希望找到能有效应对IDH1突变的化合物和药物。霍尔等人则以IDH1为靶标，快速测试了数千种获批药物和实验性癌症药物对胆管癌细胞的杀伤效果。结果他们发现了一些可杀死癌细胞的分子，其中包括一种名为YC-1的分子，但后续研究表明，YC-1并不影响IDH1的突变。

进一步研究表明，肝癌细胞会产生一种名为SULT1A1的酶，这种酶会激活YC-1化合物，使其能毒杀癌症细胞培养物和肝癌小鼠模型中的肿瘤细胞，而且动物模型的肝脏肿瘤要么生长变缓，要么缩小。而用YC-1治疗癌细胞缺乏这种酶的动物时，肿瘤没有变化，这突出了SULT1A1酶的重要性。

研究团队称，这项最新发现对开发出新的抗癌药物具有更广泛的意义。而且，除了SULT1A1，人硫转移酶SULT4A1在人脑中很活跃，可激活类似YC-1的分子，这可能有助于开发针对脑癌的药物。