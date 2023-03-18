全国爱肝日：1分钟带你了解脂肪肝

3月18日是全国爱肝日。在本期《1分钟养生课》上，重庆市人民医院肝胆胰腺外科副主任医师孙丕绛表示，脂肪肝是由于各种原因引起的肝细胞内脂肪堆积过多的病变。在众多肝病中，脂肪性肝病发病率呈现不断升高的趋势，且发病年龄日趋年轻化。

“由于不少人对脂肪肝存在认识误区，没有及时发现和采取措施，导致对身体健康造成越来越严重的影响。”孙丕绛介绍，常见误区有以下四类：

误区一：脂肪肝是小病，不用治

在脂肪肝的最初阶段，也就是单纯性脂肪肝阶段，如果不及时发现和采取措施，可能会发展为脂肪性肝炎，继而出现肝纤维化，直到肝硬化，甚至导致肝癌。

误区二：只有胖子才会得脂肪肝

肥胖人群患脂肪肝的风险确实较高，但肥胖只是脂肪肝的危险因素之一。

如果有胰岛素抵抗、遗传代谢问题、内脏脂肪沉积过多等因素，瘦子也可能出现脂肪肝。特别消瘦或短期内快速减肥的人，肝脏的脂肪代谢受到影响，也容易发生脂肪肝。

误区三：患脂肪肝，只是得了一种肝病

其实脂肪肝不是一种独立疾病，往往提示体内其它代谢存在异常，建议检查血脂、血糖、尿酸、血压等指标，排除相关疾病。

误区四：靠“饿”治脂肪肝

“饥饿疗法”不但不能治疗脂肪肝，过度节食加上大负荷运动，更易诱发脂肪肝，加重病情。

孙丕绛表示，如果已经出现了脂肪肝，需要对症治疗。长期大量饮酒者应戒酒，营养过剩、肥胖者应合理控制饮食，科学锻炼，使体重恢复正常。此外，还应保证充足睡眠，心情愉悦，不暴怒、少气恼。

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