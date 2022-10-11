控制过敏性鼻炎 你还得管住嘴

又到了过敏性鼻炎高发的季节。“花粉”这个罪魁祸首让人恨得牙根儿痒痒，可你也许不知道，过敏性鼻炎跟吃的东西也有关系。管不住嘴，致敏食物会“火上浇油”，加重过敏症状。

过敏难断根儿 原因就在这儿

这过敏性鼻炎好像沾上了就很难好，年年如此，有的人是春季花粉过敏，有的人是秋季花粉过敏，有的人一年四季都过敏。有时吃点药好点，不吃药又来，不知道啥时候是个头，总也断不了根。鼻痒、鼻塞、打喷嚏、流鼻涕，痛苦不堪；有时还会流泪、眼红有灼热感，眼、耳、咽喉、硬腭等多处发痒。而且过敏还越来越严重，原来可能只是秋季过敏，后来发展到春季也过敏；原来只是打喷嚏、流鼻涕、鼻塞，后来眼睛痒、流泪。

过敏性鼻炎断不了根，是因为目前的治疗多是抗过敏对症治疗，吃药有效，停药复发。过敏性鼻炎找出过敏原，避免接触过敏原是治本之策。有人说我知道过敏原，但是避不开，花粉弥漫在空气里，除非不呼吸否则无法避免过敏原。

花粉虽为罪魁 食物也难辞其咎

如果你问那手不离纸痛苦不堪的小兄弟，你知道过敏性鼻炎是什么引起的吗？他会很不屑地斜你一眼，当然知道了，这个季节特有的花粉呗，看看花粉预报就知道了，现在正是蒿草花粉的高峰期，马上葎草花粉高峰期也该来了，哪儿哪儿都是，躲也没地方躲，真想挖个洞钻进地里去。

是的，98%的人都认为是花粉引起的，这也没错，确实花粉是引起过敏性鼻炎的罪魁祸首。但是把账全部算在花粉头上有些冤枉，大部分人不知道的是花粉背后还有推手，这个推手就是食物过敏。

多数慢性过敏是联合过敏，过敏性鼻炎也一样。蒿草过敏背后还有隐藏的食入性的或其他的过敏原，食物过敏的症状70%表现在呼吸道。也就是说花粉只是引起季节性过敏的原因之一，很多人往往同时伴有食物过敏。

这种食物过敏在非过敏季表现非常不典型，大部分人根本感觉不到。到了过敏季食用了过敏食物同时接触过敏的花粉，过敏性鼻炎症状会明显加重。所以如果能找出过敏的食物，提前或至少在过敏季避免接触，过敏性鼻炎的症状会在很大程度上缓解，甚至可以到不吃药也能耐受的地步。

揪出致敏食物 可以这样做

食物过敏分为急性和慢性。急性食物过敏很好识别，吃完某种过敏的食物立竿见影，马上出现过敏症状，比如吃虾后嘴唇肿或出现皮疹。而慢性过敏很隐蔽，症状非常多样，不限于皮疹和鼻炎，往往在进食后数小时甚至数天才出现症状，且非常不典型，有时很难识别。

问题来了，如何找出过敏的食物呢？一是要有一双火眼金睛，日常生活中做个有心人，有了过敏症状时要考虑是否跟食物相关，像福尔摩斯探案一样找出责任食物。另外也可以通过抽血化验相应食物的IgE、IgG抗体来找出过敏原。

找出过敏原并避免是一种对因治疗，从根本上解决问题。当然如何避免过敏原也有很多学问，不是像上面所说的“避免接触”这么简单。还有一种对因治疗是脱敏治疗，脱敏治疗确实能解决一部分人的过敏性鼻炎，但这个方法也有一定的局限性：首先，对于过敏原相对比较单纯的，比如只是蒿草过敏，那么只需要对蒿草进行脱敏治疗。但如果过敏原复杂就很难执行，效果也会大打折扣；其次，脱敏治疗耗时长，一般要治疗3年以上，其间每周都要治疗，坚持下来也需要毅力。

文/梁英（北京小汤山医院）