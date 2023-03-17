首位女性艾滋病“治愈者”研究细节公布

科技日报北京3月16日电 （记者张梦然）在去年2月的第29届逆转录病毒和机会性感染年会上，美国科学家公布了首位女性艾滋病“治愈者”案例。16日出版的《细胞》杂志分享了这位“纽约病人”的全部治疗细节，科学家认为从脐带血中移植干细胞以治愈艾滋病的新方法，已取得长期良好的结果。

“柏林病人”是2009年第一个被“治愈”的艾滋病患者，其后，另外两名男子——“伦敦病人”和“杜塞尔多夫病人”也已摆脱了这种病毒。这3人都接受了干细胞移植作为癌症治疗的一部分，供体细胞都来自携带两个CCR5Δ32突变副本的相容或“匹配”的成年人，这是一种自然突变，能阻止病毒进入并感染细胞。

然而，CCR5Δ32突变的纯合子在广泛人群中十分地罕见。这一稀有性严重限制了干细胞移植成功的可能性，因为这一方法需要供体和受体之间的“强匹配”。

“纽约病人”是一名中年妇女，自称是混血儿，同时患白血病和艾滋病。在知道几乎不可能找到与其相容的成年捐献者后，美国加州大学洛杉矶分校团队转而从储存的脐带血中移植携带CCR5Δ32/Δ32的干细胞，试图同时治愈她的癌症和艾滋病。

手术将脐带血细胞与一名患者亲属的干细胞一起注入，以增加成功的机会。移植手术成功地使患者的艾滋病和白血病都得到了缓解，且这种缓解已持续了4年多。移植后37个月，患者停止服用艾滋病抗病毒药物。自从停止抗病毒治疗以来，她已30多个月艾滋病病毒检测呈阴性。

使用CCR5Δ32/Δ32细胞的干细胞移植，为艾滋病感染者和血癌患者提供了二合一的治疗方法。迄今为止，所有相关的成功治疗案例都是使用这种突变的细胞群，在移植新干细胞的研究中，没有这种突变的细胞依然无法治愈艾滋病。

【总编辑圈点】

全世界有近3800万人感染艾滋病，抗病毒治疗虽有效，但必须终生服用药物。目前大受瞩目的是干细胞移植法，但其存在另一个问题——艾滋病病毒的流行在种族上是多样化的，而那个突变基因却不是，因此对于更多种族的人来说，找到一个充分匹配的成年捐赠者，难度非常大。此次科学家们利用脐带血细胞为不同血统的艾滋病感染者拓宽了治愈机会。但需注意的是，在患者接受移植之前，他们还要化疗或放疗来破坏其现有的免疫系统，因此这一方法并不能用于单独治愈艾滋病，而只适用于同时患艾滋病和血癌的人群。