做好新冠病毒感染、季节性流感等预防

新春佳节将至，春节前后人群流动性增加，返乡人员增多，亲友团聚和外出旅行将增多。中国疾病预防控制中心近日发布春节健康提示。提示指出，2023年春节期间，我国内地风险相对较高的传染病有新型冠状病毒感染、季节性流感、诺如病毒肠炎，此外还应注意食物中毒和一氧化碳中毒的风险。赴境外旅行，应重点关注新型冠状病毒感染、霍乱、诺如病毒肠炎、登革热等传染病的风险。

关注和做好新冠病毒感染预防

新型冠状病毒感染的主要症状有发热、畏寒、干咳、乏力、肌痛、鼻塞、流涕、咽痛、嗅觉味觉减退或丧失、腹泻等。目前疫情在我国仍处于不同流行阶段，全球疫情也在持续流行。春节期间，随着返乡、探亲访友及境内外旅行增多，人员流动性增加，公众仍需要关注和做好新冠病毒感染预防。

提示提醒，已经感染和尚未感染新冠病毒人员，需要继续保持良好的个人防护习惯。戴口罩、勤洗手、少聚集，不仅可以预防新冠感染，也可以预防其他呼吸道传染病。

提示特别指出，春节期间倡导错峰出行，已经感染、尚未转阴之前，建议不外出、不返乡、不旅行。如返乡，不参加聚集活动。返乡人员，在对自己的感染状况不明确时，要做好家人防护，必须接触时，要戴好口罩，保持距离，尽量减少接触时间。未感染过的返乡人员及其家人要做好健康监测，一旦出现发热、咳嗽等呼吸道症状时，做好居家隔离、不外出，有条件者自行抗原检测，必要时及时就医。处于恢复期的人员，要注意生活起居的调理，作息规律，饮食合理、有营养，注意保暖，减少长途旅行。持续有新冠相关症状或者病情变化时，要及时就医。

同时，提示强调，符合新冠病毒疫苗接种条件人员，要尽快完成全程接种和加强免疫。确诊感染者接种新冠病毒疫苗时间和感染时间要间隔6个月以上。赴境外旅行人员，要提前查询目的地的防控管理政策和措施，做好相关准备。旅行结束后，返回人员要做好自我健康监测。

做好季节性流感防控

季节性流感主要经呼吸道飞沫传播，也可经口腔、鼻腔、眼睛等黏膜直接或间接接触传播。一般表现为急性起病，多有发热，伴畏寒、寒战、头痛、肌肉关节酸痛、极度乏力、食欲减退等全身症状，常有咽痛、咳嗽，可有鼻塞、流涕、胸骨后不适、颜面潮红、结膜轻度充血，也可有呕吐、腹泻等症状，缺乏特异性，易与普通感冒和其他上呼吸道感染相混淆。多数病例为轻症，少数为重症，发生重症和死亡的高风险人群主要为孕妇、婴幼儿、老年人或慢性基础病患者。

提示指出，每年接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，可显著降低接种者罹患流感和发生重症的风险。推荐孕妇、6月龄至5岁儿童、60岁及以上老年人、慢性基础病患者等流感高风险人群、6月龄以下婴儿的家庭成员和看护人员、医务人员接种流感疫苗。采取日常防护措施也可有效减少流感的感染和传播。

预防诺如病毒肠炎、食物中毒

诺如病毒肠炎全年均可发生，我国冬春季节高发。诺如病毒肠炎易在学校、幼儿园、医院等人群密集场所引起暴发疫情。诺如病毒传播途径包括人传人、经食物和经水传播。

提示指出，预防诺如病毒肠炎，应注意勤洗手，尤其是饭前便后、加工食物前。注意饮食、饮水卫生，尽量吃熟食，不吃生的或未煮熟的肉类、海鲜、蔬菜，吃水果要清洗、削皮，饮用开水或未开封的预包装水、饮料。诺如病毒感染者患病期至康复后3天内应进行隔离，轻症患者可居家或在疫情发生机构就地隔离，重症患者需送医疗机构隔离治疗。

节假日期间，聚餐和在外就餐机会增加，食物中毒风险也相应增加。提示指出，食物中毒通常进餐后短时间内急性发病，出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道症状。

此外，预防食物中毒，应注意勤洗手，尤其是饭前便后、加工食物前。选择新鲜、安全的食品原料，加工时要注意生、熟分开。外出就餐时，注意选择正规、卫生条件好的饭店或餐厅。不吃未烧熟煮透的食物，不吃不干净的水果和蔬菜，不吃来历不明的食物，不吃不明野生菌及野生植物。