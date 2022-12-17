专家解答新冠用药：药品可替代性强 无须集中抢购

感染新冠之后，不同的患者症状表现各不相同，该如何对症用药？哪些药物可以叠加使用？哪些药物不能同时服用？针对市民关心的这些用药问题，北京市药学质量控制和改进中心副主任、北京大学第三医院药剂科副主任杨毅恒从专业角度进行了解答。

针对新冠感染者用药方面的诸多疑问，近期北京市卫健委发布了《新冠感染者用药目录(第一版)》。杨毅恒介绍，目录按照中西药分开的原则，针对发热、咽痛等6类中医诊断症状推荐了67个中药品种；针对咳嗽、咳痰等4类临床症状推荐了41个西药品种，患者可以根据自身症状，按需购买、用药。

“我们希望通过这样一个目录解除大家的用药、囤药恐慌。”杨毅恒提醒，目录里面的108个药品都是通用名，每1个通用名称在我国至少有10个以上的厂家在生产，也就是说同类药品可替代性非常强，所以大家无须集中抢购同一种药品。“目前，这108种药在市内都有销售，大家没必要集中去买那一两种药，没有这种药了再换另外一种药都是可以的，我们可以应用的药品数量非常多。”

“我们之所以罗列这么多药品，而且列出详细的分型，就是告诉大家不要集中在某一两个药品上面。”杨毅恒进一步解释，药品目录分型是为了提醒市民某一类药可以具体治疗的病症，百姓自己居家治疗的时候，就可以对症合理用药。比如退烧用的西药，有缓释胶囊，有缓释片，有口服液，虽然是不同的剂型，但其实它的成分是一样的，都是可以应用的。

“中药使用上，讲究辨证分型，不同季节、不同地区的人群患病的临床表现是不一样的，比如北京现在是严冬，也是每年流感爆发的时候，这个季节北京居民一般容易患上风寒感冒。”杨毅恒说，风寒感冒最主要的特点就是怕冷、流清涕、手脚冰凉，体温可能会一下子飙升到39度。出现这些症状，就不能再吃治疗风热感冒的药了，因为那些药非常寒凉，风寒感冒的人吃了不对症的药就会拉肚子，还会觉得越来越冷。

“风热感冒的特点是不怕冷，一上来就体温很高，嗓子红肿、疼痛，咳黄痰等，此时要使用含有连翘、金银花、石膏、黄芩等成分的中药，只要药里面有两三种这样的成分，就证明它是风热感冒药，可以对症使用。”杨毅恒说。一般治疗风寒的感冒药里会写着散风、解表、祛寒等，比如说麻黄、荆芥、香火、毒火这一类药品的药物，一般来讲都是具有祛除风寒的作用。治疗风热感冒的药可能更多的是清热解毒这一类的，市民通过功能可以判断这一类药物该怎么用。

对话

没有症状无须备药 用药切勿相互叠加

对话人：北京市药学质量控制和改进中心副主任、北京大学第三医院药剂科副主任 杨毅恒

北青报：感染新冠后有什么用药建议？

杨毅恒：用药目录里给大家做了中医的辨证分型和西医的功效分类，大家可以根据自己的症状选择药物，每种药物选择一种就可以了，千万不要叠加服用药物。新冠病毒感染其实和普通流感的症状相似，以发热为主。一般来说，病毒感冒不是细菌感染，不提倡用消炎药。除非已经有黄浓痰等细菌感染的迹象出现，此时可以到医院进行病原学检查，再对症使用消炎药。滥用抗菌类药物会造成耐药性。

北青报：基础疾病药物与常用的流感治疗药物是否会存在冲突？

杨毅恒：要依据患者自身疾病情况来判断，如果担心有药物相互作用，可以查阅药品说明书。药品说明书的最后都会有一个药物相互作用的介绍，说明这个药物会和哪些药物发生作用，是禁用还是慎用等等，如果没有提到的就可以一起服用。

北青报：连花清瘟不能和哪些药一起吃？

杨毅恒：连花清瘟属于风热感冒一类药，注意不要和这一类药物重复用药，只选择一种就可以了，否则容易有拉肚子、腹泻、恶心等一些不良反应。每个人的体质不一样，有的人火力壮，就用连花清瘟合适，但是大多数人可能是寒性的，这时候就得选择治疗风寒的药物。

北青报：当出现一种病症比如咽痛时，该选择中药还是西药？

杨毅恒：这个主要看自己的喜好，有的人喜欢西药，觉得来得快，那就选择西药。有的人还是喜欢用中药，觉得比较去根，但是起效没有西药那么快，那就选择中药。无论是中药还是西药，选择对症的就没有问题。

北青报：如果患者已经没有症状了，但抗原还是两道杠，此时还需要吃药吗？

杨毅恒：如果已经症状减轻或者已经在康复期了，这时候可以不再服用药物了，不需要巩固疗效。服用中药也是一样的，不需要巩固治疗。

北青报：家里备药该如何选择？是不是每个症状买一种药就可以了？

杨毅恒：我不提倡备药，因为只有你出现症状，才能对症购买相应的药物，如果你的症状和你备的药不一致，那么你这个药就白买了。药是给有病的患者来治疗的，而不是像粮食一样用来囤的，可能你的症状很轻微，压根就用不上这些药，药品在家储存一段时间后就会过期，对于医疗资源也是一种浪费。我想跟大家强调几点：第一，不要备药。第二，如果出现了症状，要按照自己的体质和临床表现选择药物。第三，药物的选择宜少不宜多，治疗同一症状的药物选择一种即可。（记者 赵婷婷）