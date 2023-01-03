如何区分寒证还是热证？中医专家解答来啦！

人民网北京1月3日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍中医药医疗救治工作有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，在中成药的使用中，很多药的适应症都有风寒和风热的区别，那么大家如何区别自己的症状是寒证还是热证，怎么用药才能更对症、更有效？

对此，北京中医医院院长刘清泉表示，对于新型冠状病毒感染这样的疾病，中医称为“疫病”，通俗的话来说，它是传染性很强的外感病，既然是外感病，不管是风寒的诱因还是风热的诱因，大部分都表现出发烧、怕冷、乏力、咽喉疼痛等临床症状。

“不管是风寒还是风热引起的临床不适，运用具有解表功能、治疗感冒的药物治疗都是有效的。当然，如果有专业医生根据中医理论进一步区分开风寒风热进行治疗，可能疗效会更为迅速一点。”刘清泉说。

他说，临床出现发烧、怕冷，老想穿厚的衣服，肌肉比较酸痛、咽干咽痛、乏力、鼻塞流涕等症状，我们往往把它归属在风寒诱因，可以服用疏风解表等治疗感冒的中成药，比如感冒清热颗粒、荆防颗粒、正柴胡饮颗粒等。

如果出现发烧，体温可能到39度，咽喉疼痛非常明显，伴有乏力、咳嗽，但没有怕冷的明显感觉，只是感觉肌肉酸痛的情况，从中医的归属上，可能是风热诱因所导致的疾病。这时候要用疏风清热或者化湿解表、清热解毒类的中成药，国家中药管理局的《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》里面推荐过一些药物，比如连花清瘟、金花清感、疏风解毒、宣肺败毒、清肺排毒、热炎宁、银翘解毒颗粒、蓝芩口服液、复方芩兰口服液、痰热清、双黄连、抗病毒口服液等。

刘清泉强调，如果出现不适症状，在选择中药时，选准了一种，就要按照这种药物的说明书服用，或者咨询专业医师来进行服用。如果服用1-2天，症状没有明显缓解或者持续加重了，建议及时就诊，千万不要盲目叠加服药，否则可能会产生不良反应，这是不科学不规范的服用方法。

“当然，一些特殊人群，比如65岁以上尤其是80岁以上的有慢性基础病的老年人，如果感染了新型冠状病毒以后，吃中成药的时候一定要向专业医师咨询，在医生的规范指导下才能真正取得很好的疗效，否则可能会延误病情。”刘清泉说。