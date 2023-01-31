如何避免二次感染新冠病毒？专家解答

目前，很多新冠病毒感染者逐渐康复，然而，不少人担心，新冠病毒是否会二次感染？哪些人群容易二次感染？如何避免二次感染的发生？为此，人民网记者采访了武汉大学人民医院（湖北省人民医院）感染科副主任陈晓蓓。

陈晓蓓介绍，二次感染是指在第一次感染病原体并彻底康复一段时间后再次感染该病原体，传染病学上也叫重复感染。再次感染新冠病毒的概率主要与人体免疫水平、病毒株变异以及后期个人防护有关。

“人体感染新冠病毒治愈后，抗体在6个月内可维持较高的水平，随着时间推移抗体水平逐渐下降。老年人、免疫低下人群，如免疫抑制剂使用者等，他们感染康复之后，保护力持续时间比较短，二次感染的风险比较大。”陈晓蓓说。

同时，很多人担心二次感染新冠病毒会加重症状。对此，陈晓蓓表示，绝大多数患者二次感染症状较第一次感染要轻，持续时间更短。可表现为发热、头痛、鼻塞、流涕、咽痛、乏力、关节肌肉酸痛等，一般3至5天后症状逐渐减轻。但是高龄人群、慢性基础疾病患者、肥胖人群、孕产妇、肿瘤患者以及免疫力低下人群，二次感染新冠病毒有发展为重症、危重症的风险，因此一旦症状加重，建议及时就医。

“为了避免新冠病毒变异毒株的再次感染，转阴后也要继续做好个人防护。”陈晓蓓说，“阳康”6个月后可以接种新冠病毒疫苗，最好采用序贯策略，注射异种疫苗，以强化免疫屏障。对于新冠病毒感染康复者而言，预防二次感染最好的办法仍是落实好防护措施，如保持手卫生，非必要不聚集，在公共场所、人多且封闭的环境佩戴口罩。同时，合理安排作息，注重营养，适当运动，增强免疫力。（视频制作：实习生赵嘉欣）