“ 阳康”后有必要像“坐月子”一样养身体吗？在营养搭配方面应注意什么？

“阳康”之后

在营养搭配方面需注意什么

有必要坐一个“小月子”吗

如何科学补充营养

北京协和医院临床营养科主任于康来解答

“阳康”后如何营养搭配

有必要“坐月子”吗

“阳康”之后，应继续实施营养管理，目的有三：一是改善营养状况，加速康复；二是降低复发（再感染）风险；三是改善生活质量。

对可正常进食者，“阳康”后应遵循《中国居民膳食指南（2022）》的基本要求，做到以下几点：

一是食物多样化（每日12种以上食物，每周25种以上），保持良好的饮食习惯，安排每日三餐或少量多餐，定时定量规律进食。

二是食物应细软，易于咀嚼、吞咽和消化，必要时可用搅拌机制备匀浆膳。避免油炸、肥腻、甜食及辛辣刺激等食物和调味品。

三是给予适宜的能量，保持适量的身体活动；避免体重出现过快和过大的波动。

四是保证充足的优质蛋白质摄入。优选富含蛋白质而且脂肪相对低的动物性食物，如清蒸鱼虾、去皮的鸡肉鸭肉、里脊肉、脱脂奶类、豆腐等。必要时，可辅助服用蛋白质补充剂。尽量避免肥肉、烟熏和腌制等加工肉、动物油等摄入。

五是多吃新鲜蔬菜和水果。争取做到每餐有蔬菜，每日有水果。蔬菜多选择深色蔬菜；水果避免用果汁饮料代替鲜果或者鲜榨果汁。

六是保证足量饮水。每日饮水量为1500～2000ml，少量、多次、规律性饮水。白开水、矿泉水、淡茶水等均可。

所谓阳康后坐“小月子”的说法，如果指的是“阳康”后大量进补的话，其实不够科学，也不够全面。

应特别指出的是，“阳康”过后，在营养补充上不能操之过急，更不能暴饮暴食，大吃大喝。“阳康”过后，胃肠道功能恢复尚需一定时间（具体因人而异），过多过量的补充，不仅难以实现营养补充的目标，相反会导致胃肠不耐受的风险增加。一定要本着循序渐进的原则，即由少到多地稳步推进，并注意观察进食不同食物后的胃肠道反应。

“阳康”后该怎么吃

如何补充营养

对于“阳康”患者而言，蛋白质的补充确实非常关键。蛋白质的补充要基于以下关键要点，才能使得它的补充合理规范，也能使蛋白质发挥应有的作用。

蛋白质补充量：健康状况下的成人按照每公斤体重1.0克补充，老年人可能要增加到1.2克。对于新冠病毒感染的患者，在“阳康”期的时候，每公斤体重要提高到1.2~1.5克，相当于比日常吃的蛋白质量增加了20%，甚至有时候可以增加到50%。这个量怎么控制呢？有两个要点：

要点一，增加优质蛋白，其主要来自于牛奶、鸡蛋、瘦肉、水产品等，当然也可以通过豆腐及其制品来补充。如果进食量比感染前减少，或者是食欲差，可以在吃饭的基础上选择蛋白质的补充剂进行补充。

要点二，建议蛋白质补充应均匀分布于早中晚三餐。现在很多“阳康”者的晚餐或者午餐相对丰富，但早餐中的优质蛋白摄入量偏少，这样可能导致蛋白质合成不均衡。

值得注意的是，蛋白质丰富的食品往往是动物性食品，增加蛋白质摄入的同时要避免过多脂肪的摄入。这个过程中不能忽视原有基础病，比如对蛋白质摄入量比较敏感、有肾功能问题的人群，应该在专业医生指导下进行，不能盲目、过分补充。

微量营养素补充：包括维生素和矿物质，可在吃饭的基础上，在医生或营养师的建议下，补充复合维生素及矿物质制剂。研究提示，复合补充比单一补充效果更好。同时，如果需要，可以在复合性补充的基础上，注意维生素C、维生素D及复合B族维生素的补充。

来源：国家卫生健康委员会官网、健康中国