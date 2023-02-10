“阳康”后如何科学合理运动？专家支招

适度合理的运动是提升人体免疫力的重要手段之一。“阳康”后不少人心有疑虑，转阴后是否可以恢复运动？如何锻炼比较好？在本期《1分钟养生课》上，同济大学附属同济医院心脏康复科主任沈玉芹分享相关知识。

沈玉芹表示，感染新冠康复后，有的人担心运动会引起心肌炎等疾病，所以一直小心翼翼避免运动。其实不然，新冠之后，可以做一些合理的运动。

为什么“阳康”之后，会心跳加速、出汗？沈玉芹表示，这是因为自主神经功能受到了影响，主要是交感神经兴奋。如果“阳康”之后一直躺着不动，反而对自主神经功能的恢复非常不利，而且可能会导致血栓增加或肌肉无力。所以，我们要进行合理的科学的运动。

应该如何进行科学合理的运动呢？沈玉芹说，首先，不要让自己觉得累。在方式的选择上，可以先选择步行，比如有氧运动，强度可以在基础心率的基础上增加20次，不要觉得累就可以了，一般是十分钟到半小时，量力而行。尽量避免高强度运动，比如爬山，跑步，打球等。

“此外，呼吸训练也是一个非常好的运动方式，比如缩重呼吸和腹式呼吸，还有借助于其他器械的一些呼吸，不仅能增加改善肺通气，还可以改善自主神经功能。”沈玉芹说。

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