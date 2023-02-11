新冠又成了“小号艾滋”？不是一码事儿！

目前，此轮新冠疫情已经在全国多地进入尾声，病例多处于散发状态。不过关于新冠的各种“传说”却还在持续更新。最近，有一种说法开始在网络和朋友圈里传播，“新冠不是大号流感，而是小号艾滋”。甚至有人还信誓旦旦地指出，“很多新冠药物其实原身都是作为抗艾滋病的药物”。事实真的如此吗？每月“科学”流言榜对近期集中出现的新冠流言进行了集中辟谣。

每月“科学”流言榜由北京市科学技术协会、北京市委网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布。

流言

“阳康”后可以吞芥末喝酱油唤醒味觉

新冠“阳康”后如出现味觉减退，可通过吞芥末、喝酱油来“唤醒”味觉。

真相：新冠感染者若出现味觉、嗅觉的丧失，一般病程后两周到一个月即可自行转好。试图用各种刺激性的食物“以毒攻毒”去恢复味觉，是不可取的。吃各种刺激性的食物，还可能会损伤局部的口腔黏膜，甚至消化道的黏膜。

新冠病毒感染的急性期过后，部分人残存的鼻塞、咳嗽、嗅觉味觉减退等并不属于后遗症的范畴，只是病毒感染的症状之一。

嗅觉味觉减退是感染后的“一过性”症状，随着疾病的进程和症状的逐步减轻，大多数人完全可以自行恢复到正常，不必过于担忧。

流言

“阳康”之后要坐“小月子”

新冠“阳康”之后，应该坐个“小月子”，敞开吃喝、多多进补，休养30天。

真相：阳性康复之后适当进补不是不行，但是并不需要“坐月子”，切忌操之过急。新冠“阳康”后，很多脏器，包括消化道的恢复还需要一定时间，太急、太多、太猛地补，或者出现暴饮暴食情况，可能会适得其反，欲速则不达，还是遵循从少到多、循序渐进的原则更加安全。

对于可以正常进食的人，“阳康”以后可以遵循中国居民膳食指南2022版的基本原则：尽量保持食物多样化，餐桌丰富多彩一点，保持良好的饮食习惯。

比如每日三餐定时定量就餐；保证几样重要的营养物质或者食物的摄入，包括但不限于优质蛋白；每日三餐做好荤素搭配，应该做到餐餐有蔬菜、每天有水果；保持充足饮水，少量、多次、规律性饮水，保持良好习惯。

流言

新冠痊愈标准是能憋气40秒

新冠痊愈标准是能憋气40秒以上，不足40秒就说明肺有问题。

真相：这个谣言很可能是2021年年初老旧谣言“憋气30秒可以测试肺部健康”的变种。

新冠是否痊愈有明确的标准，如第九版诊疗方案中所列出的：第一，体温恢复正常3天以上；第二，症状基本消失或明显好转；第三，有肺炎症状的，在复查CT时，显示肺炎病灶已经明显吸收；第四，连续两天核酸检测阴性，或者Ct值≥35，或者3次抗原阴性。满足上述条件可达到治愈标准。

简单的憋气并不能反映肺部的真实状态。临床上很多病人的憋气时间或者肺功能检查仍然正常，而一些肺功能正常的人，也因为各种原因无法完成憋气。在2023年1月6日发布的新冠第十版诊疗方案中，也并未提到“憋气40秒以上是新冠痊愈的标准”。

流言

辅酶Q10能防治新冠诱发的心肌炎

辅酶Q10可预防病毒性心肌炎，感染新冠后需要大量补充辅酶Q10。

真相：目前没有任何证据表明辅酶Q10可以预防新冠感染诱发的心肌炎，辅酶Q10对于心脏类疾病的治疗也仅是辅助作用。一些商家发布所谓“辅酶Q10可预防新冠阳性后心肌炎”的宣传，只是蹭新冠病毒的热点罢了。

辅酶Q10作为药品需要在医生或药师的指导下服用，作为保健品不建议长期大量服用。人体内的辅酶Q10主要靠自身合成，只有少量从食物中补充。当人体不缺乏辅酶Q10时，大量补充并不能带来额外的益处。部分人群适量补充辅酶Q10可能获益，但需要充分评估自身需求与补充目标才行。

流言

新冠是“小号艾滋”

最近网络上有一种说法：“新冠不是大号流感，而是小号艾滋。”

真相：新冠不是“小号艾滋”。二者由不同种类的病毒引起，其传播途径、发病机理、治疗方案也不相同。

首先，发病机理不同。艾滋病病毒不是冠状病毒，艾滋病全称是获得性免疫缺陷综合征。相对于其他疾病，艾滋病病毒(HIV)最大的不同在于其攻击人体免疫系统，把人体免疫系统中最重要的CD4T淋巴细胞作为主要攻击目标，大量破坏该细胞，使人体不同程度出现免疫功能缺陷。未经治疗的感染者在疾病晚期易于并发各种严重感染和恶性肿瘤。而新冠病毒全称则是“新型冠状病毒”。当奥密克戎毒株侵入人体后，最先受到侵犯的就是呼吸系统，也就是上呼吸道，通常会出现干咳、咳痰、咽痛等症状，但并不是像艾滋病病毒一样破坏人体的免疫系统，造成免疫功能缺陷。新冠病毒治愈后，并不会导致更容易感染其他疾病，而且新冠病毒可以治愈。

其次，传播途径不同。艾滋病的感染途径有三个，分别是性传播、母婴传播和血液传播。而新冠病毒主要通过呼吸道进行传播，也可以通过空气以及物体作为媒介进行传播。

再次，治疗方案不同。艾滋病不同于其他疾病，最重要的一点在于目前其无法根治。目前药物治疗主要是控制艾滋病病毒，避免发生并发症。而新冠病毒完全可以被治愈，对于身体免疫功能正常、没有基础疾病的人，在服用一些缓解症状的药物(退烧药、感冒药、止咳药)，或者服用新冠药物治疗后，可以痊愈。

虽然新冠病毒不同于艾滋病病毒，但它们都以RNA作为遗传物质，同属于RNA病毒类，所以部分治疗艾滋病的药物靶点与治疗新冠的相同，可以用于治疗新冠，也可以用于治疗其他类似的病毒感染。

可见，把新冠称为“大号流感”或“小号艾滋”，都是不合适的。新冠就是新冠，称之为“大号流感”可能低估了其影响力，而称之为“小号艾滋”可能让人产生不必要的恐惧。我们需要更加理性客观地去认识新冠，而不是为它罩上一层容易让人误解的外衣。

流言

燃放烟花爆竹能消毒

鞭炮的成分中有硫黄，燃放时喷射出来，就相当于给空气消了毒。

真相：试图通过燃放烟花爆竹消毒，只会比“不消毒”带来更多的伤害，得不偿失。

爆竹的主要成分有两种：一种是黑火药(木炭、硫黄和硝酸盐)，一种是银粉火药，也就是用铝粉替代黑火药中的木炭。烟花里面还会添加能够产生焰色反应的金属盐。烟花爆竹在燃放时会产生大量的二氧化硫、氮氧化物和(或)金属氧化物，其中的二氧化硫会跟水汽反应生成酸性的亚硫酸，还可以进一步氧化为硫酸；氮氧化物也可以跟水汽反应生成亚硝酸或硝酸，这些酸性化合物具有很强的腐蚀性。但是，对于气溶胶中二氧化硫的杀毒效果，目前科学界还缺少相应的研究——在什么样的条件下、多高的浓度可以达到有效消灭病毒的效果是不清楚的。

但可以肯定的是，在含有高浓度的二氧化硫环境下，人体会受到显著的伤害。二氧化硫以及由它产生的亚硫酸和硫酸具有很强的腐蚀性，尤其是对黏膜部位如眼睛、呼吸道等具有很强的刺激性，高浓度的二氧化硫甚至可以导致肺水肿。

流言

香蕉被测出甲醛超标

把香蕉切块，再用一张标注为“空气甲醛速测剂比色色阶”的卡片测试，变化的颜色说明“香蕉甲醛超标”。

真相：甲醛检测试剂盒主要由显色剂、吸收剂、吸收盒、比色卡四个部分组成。这类产品主要采用“酚试剂显色法”测量空气中甲醛的浓度，即利用甲醛易溶于水的特性，利用吸收剂(酚试剂)吸收空气中的甲醛，加入显色剂后，根据发生化学反应后的颜色，参照比色卡来判断空间中甲醛的浓度。但这类产品专门用于检测室内、家具等特定空间内甲醛浓度，将其用于检测果蔬里的“含醛量”，是用错了测量工具和测量方法，得出的结论显然是不科学的。

以任何方式在食品中添加甲醛的行为都是违法的。不过，在生物体内，甲醛作为一种生长代谢的中间体是广泛存在的，食用菌、蔬菜、水果、肉制品、乳制品、水产品甚至人体体内都会产生甲醛。一些果蔬等农产品在生产过程中会自然代谢产生微量甲醛，但这并非人为添加或环境污染所致，对人体没有危害。