除了新冠 这个病毒也要提防

目前，正值诺如病毒感染高发季，在防止新冠“死灰复燃”的同时，也要警惕诺如病毒胃肠炎。这个人群普遍易感的病毒，随着全市中小学校的开学传播风险增加。北京疾控中心的专家支招，教大家如何预防诺如病毒。

成人儿童“中招”症状各不同

诺如病毒具有很强的传染性和快速的传播能力，全人群普遍易感，且感染后免疫保护时间短，是引起急性胃肠炎疫情的最主要病原体，常在学校、幼儿园、医院、养老院等人员密集的场所引起传播。

人感染诺如病毒后可导致急性胃肠炎，一般在摄入病毒后12-48小时出现症状，最常见的症状是腹泻和呕吐，其次为恶心、腹痛、头痛、发热、畏寒和肌肉酸痛等。儿童以呕吐为主，成人以腹泻为主。

诺如病毒急性胃肠炎为自限性疾病，病情轻微，通常持续2-3天，预后良好，但不排除个别老人或者孩子症状严重，持续时间更长。

这类“小海鲜”加工要充分

诺如病毒主要通过粪口途径传播。其具体传播方式多样：

摄入污染的食物、水；

接触病人排泄物或呕吐物；

接触污染的手、物体或用具；

接触呕吐产生的气溶胶等均可造成诺如病毒传播。

此外，食源性传播所致疫情多数由感染诺如病毒的厨工污染食物所致。

不过，市疾控中心传地所专家特别提醒，牡蛎等双壳贝类可以富集海水中的诺如病毒，为高风险食物。

做到这六点 病毒难作怪

养成良好的饮食卫生习惯 不喝生水，饮用开水或选择卫生合格的桶装水，生吃瓜果要洗净，牡蛎等贝类海产品必须充分加热煮熟后再吃。

保持良好的手卫生 饭前、便后、加工食物之前要用肥皂和流动水洗手，消毒纸巾和免洗手消毒剂不能代替洗手。

患者应避免与他人亲密接触 诺如病毒的传播力较强，患者应使用自己的饮食用具及生活用品，尽量不要与他人密切接触，尤其注意不要制作食物，不要照顾老人和婴幼儿，同时应加强家庭环境的消毒，避免传染给家人。

患病期间居家隔离 患者居家隔离至症状消失后3天。特别是食品加工者、护工、幼儿园保育员等从事服务类工作的患者，应立刻脱离工作岗位，便检连续2次阴性后方可恢复工作。

做好消毒工作 对患者呕吐物或粪便污染的环境和物品需要使用含氯制剂进行消毒（酒精为主要成分的消毒剂消毒效果不佳）。在清理受到呕吐物污染的物品时，应戴塑胶手套和口罩，避免直接接触污染物。食品用具可通过煮沸30分钟进行消毒，家长在处理污染物时应做好个人防护。

患病后不要过于担心 孩子患病后不要过于担心，诺如病毒急性胃肠炎为自限性疾病，病情轻微，病程一般为2～3天，无后遗症。诺如病毒急性胃肠炎目前无特效抗病毒药物和疫苗，以对症或支持治疗为主，可用糖盐水或口服补液盐进行补液，如果吐泻症状严重，应前往医疗机构就诊。

文/本报记者 李洁