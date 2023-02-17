诺如病毒感染进入高发季 这些预防建议请收好

近期，多地疾控部门发布提醒，诺如病毒感染进入高发期。什么是诺如病毒？它有哪些传播途径？感染后患者会出现哪些症状？又该如何预防？就此人民网记者采访了中南大学湘雅三医院医院儿科主任医师杨明华。

“诺如病毒是一种RNA病毒，是引起急性胃肠炎常见的病原体之一。”杨明华介绍，诺如病毒胃肠炎全年均可发生，一般10月到次年3月是诺如病毒感染高发季节，人群普遍易感。诺如病毒具有感染剂量低、排毒时间长、外环境抵抗力强等特点，容易在相对封闭环境引起胃肠炎暴发。

杨明华表示，病例和隐性感染者为诺如病毒感染的传染源。传播途径多样，主要通过“粪-口”途径传播，包括人传人、经污染的食物和水发生传播，其中牡蛎等贝类食品和生鲜果蔬容易遭诺如病毒污染。

“感染诺如病毒后，大部分患者呈现胃肠炎的表现，包括呕吐、胃疼、腹泻等。小部分患者表现为发烧、肌肉酸痛等。”杨明华说。

那么，该如何预防诺如病毒感染呢？杨明华建议，饭前便后、加工食物前应按照6步洗手法正确洗手，但需注意，含酒精消毒纸巾和免洗手消毒剂对诺如病毒无效，不能代替洗手。不饮用生水，蔬菜瓜果彻底洗净，烹饪食物要煮熟，特别是牡蛎和其他贝类海鲜类食品更要煮熟煮透后食用。诺如病毒感染者患病期至康复后3天内应尽量隔离。保持室内温度适宜，定期开窗通风。对患者呕吐物或粪便污染的环境和物品需要使用含氯制剂进行消毒。在清理受到呕吐物污染的物品时，应戴塑胶手套和口罩，避免直接接触污染物。（视频制作：实习生赵嘉欣）