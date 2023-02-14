什么是诺如病毒？如何预防？中疾控最新提示

人民网北京2月14日电 （记者孙红丽）中国疾控中心微信公众号14日发布诺如病毒胃肠炎健康提示称，诺如病毒胃肠炎全年均可发生，一般10月到次年3月是诺如病毒感染高发季节。人群普遍易感。聚集性疫情主要发生在学校和托幼机构等人群聚集场所。

中疾控提示个人和家庭，预防诺如病毒感染，要保持手卫生；注意饮食饮水卫生；病例应尽量居家隔离，避免传染他人；做好环境清洁和消毒工作；保持健康生活方式。

另外，托幼机构和学校要及时发现和规范管理病例；加强饮水和食品卫生的管理；加强厨工、保育员等从业人员健康管理；做好环境清洁消毒；科学规范处理呕吐物等。

诺如病毒极容易发生变异

据介绍，诺如病毒属于杯状病毒科，是引起急性胃肠炎常见的病原体之一。诺如病毒具有感染剂量低、排毒时间长、外环境抵抗力强等特点，容易在学校、托幼机构等相对封闭环境引起胃肠炎暴发。诺如病毒为RNA病毒，极容易发生变异，每隔几年就有新的变异株出现，引起全球或区域性暴发流行。

对于诺如病毒胃肠炎的主要症状，中疾控表示，诺如病毒感染潜伏期为12-72小时，通常为24-48小时。常见症状主要为恶心、呕吐、发热、腹痛和腹泻，部分患者有头痛、畏寒和肌肉酸痛等。儿童以呕吐为主，成人则腹泻居多，粪便为稀水便或水样便。

目前尚无有效抗病毒药物

中疾控表示，病例和隐性感染者为诺如病毒感染的传染源。传播途径多样，主要通过摄入被粪便或呕吐物污染的食物或水、接触患者粪便或呕吐物、吸入呕吐时产生的气溶胶、以及间接接触被粪便或呕吐物污染的物品和环境等感染。

治疗方面，诺如病毒胃肠炎属于自限性疾病，目前尚无有效的抗病毒药物。多数患者发病后症状轻，无需治疗，休息2-3天即可康复，可口服糖盐水或口服补液盐补充呕吐和腹泻消耗的水分。对于婴幼儿、老人，特别是伴有基础性疾病的老人，如因频繁呕吐或腹泻，出现脱水等较严重的症状时，应及时治疗。