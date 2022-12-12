国务院联防联控机制：鼓励医疗机构提供24小时网上咨询服务

人民网北京12月12日电 （记者乔业琼）为贯彻落实《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，进一步发挥互联网医疗服务的积极作用，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗救治组发布《关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知》（以下简称《通知》），鼓励医疗机构提供24小时网上咨询服务，为儿童、孕产妇、老年人、透析患者和合并基础疾病的患者提供就医及心理咨询、用药指导等服务。

此前，在12月8日国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红强调，医疗机构严格落实首诊负责制和急危重症抢救制度，不能够以任何原因推诿或拒诊，同时也要发挥医联体、医共体的作用，开展“互联网医疗服务”。

此次《通知》指出，医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。

《通知》鼓励医联体内上级医院通过远程会诊、远程诊断、远程培训等方式提高基层医疗机构对高风险人群的识别、诊断和处置能力。

《通知》要求，县级及以上地方卫生健康行政部门应当加强对互联网诊疗服务的监管，医疗机构应当落实互联网诊疗服务的医疗质量安全责任，确保线上线下医疗服务一体化、医疗质量安全同质化。医疗机构开展互联网诊疗服务过程中，若发现患者病情出现变化或存在其他不适宜在线诊疗服务的，医师应当引导患者到实体医疗机构就诊。