看书比看电视更容易近视？儿童青少年近视防控这些知识要知道

近日，全国各地大中小学陆续开学。近年来，我国近视呈现低龄化趋势，部分学生家长焦虑不已。进入新学期，儿童青少年该如何更好地进行近视防控呢？

四川省医学科学院·四川省人民医院眼科主治医师邓铂林在接受人民网记者采访时表示，可以把眼球比作一架照相机，眼睛的屈光系统就是镜头，相当于调焦系统，眼底的视网膜相当于照相机底片。发生近视时，底片就不能清晰地呈现照相机拍摄的远景，也就是看不清远处的物体。

“不当看书比看电视更伤眼睛。”邓铂林说，人的眼睛在看远时不需要调节。看书时，书本距离眼睛比较近，眼睛需要动用更多的调节；看电视距离更远，对眼睛的伤害会小一些，但也不能达到使眼睛完全放松的状态。

如何防控儿童青少年近视？邓铂林建议，日常要保持正确的读、写姿势，做到“三个一”，即眼睛与书本距离约一尺，胸前与桌子距离约一拳，握笔的手指与笔尖距离约一寸；避免躺姿阅读、伏案歪头阅读等不良习惯；避免长时间近距离用眼，牢记“20-20-20”法则，即近距离用眼20分钟以后，要抬头远眺20英尺，也就是6米外20秒以上。

另外，如果发现孩子看东西有凑近、咪眼、眨眼、歪头的情况，或是孩子表达出看东西不清楚，家长应尽早带孩子到医院进行检查，从而科学有效防控近视。（视频制作：实习生赵嘉欣）