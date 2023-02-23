直播预告：春季“银”友的养护指南

银屑病是皮肤科常见病和难治病，也是皮科领域公认的“老大难”病种。进入春季，银屑病患者容易出现病情加重和复发的情况。那么，银屑病到底是一种什么样的疾病？为什么春意盎然之际更要注意此类疾病复发的问题？近年来，靶向治疗手段将为患者的皮损清除带来怎样的新标准？

2月24日10:00，北京协和医院皮肤科主任医师晋红中，北京大学第一医院皮肤科主任医师涂平，首都医科大学附属北京同仁医院皮肤科主任医师魏爱华将做客人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享春季银屑病防治相关知识。

专家简介

晋红中，北京协和医院皮肤科主任医师、教授、博士生导师，北京协和医院皮肤科主任，北京协和医学院皮肤性病学系主任，亚洲皮肤病学会（ADA）理事，中国罕见病联盟皮肤罕见病专业委员会主任委员，疑难危重和罕见病国家重点实验室学科带头人，国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心副主任，中国医疗保健国际交流促进会皮肤病学专委会主任委员，中国医师协会皮肤科分会副会长等。

涂平，北京大学第一医院皮肤科主任医师、教授、博士生导师，中国医师协会毕业后医学教育皮肤科专业委员会主任委员，中华医学会皮肤性病分会皮肤病理学组组长，北京医学会皮肤性病分会主任委员。

魏爱华，首都医科大学附属北京同仁医院皮肤科主任医师，教授，博士生导师，首都医科大学附属北京同仁医院皮肤科副主任，中华医学会皮肤性病学分会遗传学组委员，中华医学会医学美学与美容学分会委员，中国康复医学会皮肤病康复专委会常委、毛发学组副组长，中国整形美容协会毛发医学分会常委，中国医疗保健国际交流促进会遗传与发育疾病学分会常委等。

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