六问六答，带你看懂职工医保个人账户改革

人民网北京2月18日电 （记者乔业琼）近期，职工基本医保门诊共济保障机制在一些地区相继落地。新政实施后引发社会普遍关注。一些参保人认为，“改革后个人账户划入少了，意味着个人吃亏了”。针对职工医保个人账户改革后，社会普遍关心的参保人权益变化等问题，人民网梳理了权威信息，以为公众答疑解惑。

相关新闻——

怎样看待门诊共济保障改革

职工医保个人账户改革影响几何

职工医保门诊共济保障改革 各地积极推出配套措施