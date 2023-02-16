每天睡多久才够？年龄是重要影响因素

普通人的一生约有1/3的时间是在睡觉中度过，但有的人表示，自己每天只睡4个小时就够了。那么，不同人群每天到底应该睡多少个小时？补觉有用吗？在本期《1分钟养生课》上，同济大学附属同济医院精神医学科主任医师李清伟分享相关知识。

李清伟表示，睡眠的时长是随着年龄变化而不断变化的。一般而言，小学生要保证每天睡眠10个小时左右，初中生每天睡眠9个小时左右，高中生每天睡眠8个小时左右。

“对于成年人来说，每天睡眠6-8小时，60岁以上老年人适当减少，也需每天睡眠6个小时，这有助于减少痴呆的风险。”李清伟说。

是否存在每天睡眠4个小时就足够的情况呢？对此，李清伟强调，这只是极个别例子，并不是科学的睡眠方法，容易对身体健康造成损害。

在日常生活中，总有不能有效睡眠，导致第二天疲乏的情况，有些人就会采用补觉的方法来改善睡眠。那补觉有用吗？对此，李清伟表示，偶尔一次的失眠，可以采用补觉的方法来改善，有助于缓解疲乏。

“如果经常睡眠不好，采用补觉的方法就会弊大于利，可能会加剧失眠。”李清伟说，一周有3天或3天以上的失眠，连续1个月，需及时寻求医生的帮助。

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