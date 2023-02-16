从抑郁情绪到抑郁症有多远？专家教你这样预防

近年来，青少年心理健康越来越受到社会广泛关注，尤其是青少年抑郁症，需要早发现早干预。那么，如何预防青少年从抑郁情绪发展为抑郁症？在本期《1分钟养生课》上，北京师范大学党委学生工作部心理健康教育与咨询中心心教练张蔚分享相关知识。

有些家长会担心，孩子看上去好好的，但有时候也不知道他的小脑瓜里在想什么，会不会也出现抑郁？对此，张蔚表示，其实6到12岁是抑郁易发的阶段，只是孩子对自己的身心不是很了解，所以他们抑郁的表现和成年人有很大区别，这就需要家长更细心的观察，并具备一定的相关常识。

“如果一个人的抑郁情绪持续两周没有缓解，那么就有可能出现了抑郁症的症状，就需要及时去医院检查。”张蔚说。

那么，有没有办法可以预防抑郁症？张蔚说，抑郁症的成因复杂，当一个人呈现出抑郁症时，往往从躯体、到关系、到情绪、再到认知，包括生活状况，都会出现一定的问题。那么，我们的预防也可以从这几个方面去入手。具体来说包括以下方面：

首先，从躯体角度看，要养成一定的运动习惯，只要是自己感兴趣的运动都可以，让出汗成为调节身心的便捷手段；

其次，从关系角度看，至少有一两个可以倾吐心事的亲人或朋友，遇到痛苦时，结实的关系往往是心灵安全的庇护所；

第三，从情绪角度看，注意自己的负面情绪信号，不压抑，用对自己管用的方式去调节；

第四，从认知角度看，完美主义、绝对化思维往往会导致抑郁，多察觉自己认知当中此类思维，学会换个视角看问题；

第五，从生活状况角度看，形成规律的生活，早起早睡，健康饮食，制订可行性计划，不把自己的生活搞得一团糟，都对预防抑郁症有积极作用。

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