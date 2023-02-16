隔日禁食＋锻炼=脂肪肝克星

美国伊利诺伊大学芝加哥分校的营养研究人员对80名非酒精性脂肪肝患者进行的研究发现，那些遵循隔日禁食和锻炼的人能够改善他们的健康状况。研究成果发表在最近的《细胞代谢》杂志上。

研究人员报告说，在3个月的时间里，锻炼并隔日禁食（一天饮食不受限制，第二天摄入500卡路里或更少）的人胰岛素敏感性增加、肝脏脂肪减少、体重和ALT（丙氨酸转氨酶）下降。

大约65%的肥胖成年人患有非酒精性脂肪肝，其与胰岛素抵抗和Ⅱ型糖尿病的发展密切相关。如果不加以控制，脂肪肝疾病会导致更严重的并发症，如肝硬化或肝功能衰竭。

临床试验的参与者被随机分配到4组中的一组：隔日禁食组、有氧运动组、联合组和对照组。饮食组的参与者被跟踪他们的食物摄入量，运动组的参与者每天使用椭圆机1小时，每周5天。研究发现，只节食或只运动的人没有看到同样的改善，这加强了这两种相对便宜的生活方式对整体健康和对抗脂肪肝等慢性病的重要性。

除了看到代谢指标的改善外，研究还发现，在试验期间没有发生严重的安全事件。研究人员称，这是第一项调查间歇性禁食结合运动对非酒精性脂肪肝疾病预后影响的研究。与对照组相比，联合干预对于减轻肥胖和非酒精性脂肪肝患者的体重、脂肪量、腰围、丙氨酸转氨酶、空腹胰岛素、胰岛素抵抗和增加胰岛素敏感性是有效的。