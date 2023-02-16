“阳康”后如何养肺？中医调养有方法

肺作为重要的呼吸器官，负责人体氧气与二氧化碳的交换，维持人体新陈代谢。“阳康”后如何养护肺脏成为人们关注的话题。

“加强肺脏的养护，对增强机体免疫力非常重要。”河南中医药大学第一附属医院副主任医师张海龙在接受人民网记者采访时介绍，中医称肺为“华盖”，其在五脏六腑的最上方，具有保护诸脏免受外邪侵袭的作用；肺为“娇脏”，且由于肺位与外界相通，有外邪侵袭时最易被犯，尤其是在新冠病毒感染后的恢复期，更应注意养护肺脏。

张海龙表示，养护肺脏首先要有良好的生活方式。合理规划饮食，“阳康”后可多食用补益肺气、滋阴润肺的食物，如百合、银耳、白萝卜、雪梨、莲藕、山药、蜂蜜等，并注意规律饮食，多饮水，多食用新鲜蔬菜、水果；注意作息规律、充足睡眠，避免熬夜；保持心情愉悦，根据自身的喜好和身体差异，选择合适的锻炼方法，如太极拳、八段锦等，以改善体质，增强心肺功能，避免正气虚弱再次感染病毒。

另外，要注意避风防寒。中医理论认为，养护肺脏应重视固护肌表，特别是老年人、儿童和患有慢性呼吸道疾病者，更应注意天气变化，及时增减衣服防寒保暖。

同时，张海龙还介绍了几个中医养肺小妙招。

艾灸可振奋阳气，顾护人体一身之阳。可选穴大椎、肺俞、孔最等，具有温肺散寒、宣通肺气、润肺理气之功效。

穴位按摩有助于改善气虚，促进疾病康复，可选穴太渊、列缺、中府等，能调补肺脏之气，清泻肺之余热。

呼吸六字诀，可调节脏腑经络气血运行，有助于正气的恢复。该方法不仅适用于轻度脏腑功能疾病患者的康复，也适用于健康人群调理脏腑，预防疾病。“嘘(xu)、呵(he)、呼(hu)、呬（si）、吹（chui）、嘻（xi）”，依次每个字6秒，反复6遍，腹式呼吸方式，建议每天1至2组。