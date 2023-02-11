中疾控：预防HRSV病毒感染 这些知识你需要了解

近期，全国新冠感染疫情日趋平稳，总体向好态势持续巩固。专家提醒，冬春季节是各类呼吸道传染病的高发季，除了新冠病毒，一些其他病原体也会攻击人体的呼吸道和肺部，如流感病毒及人呼吸道合胞病毒等，也要做好防治。2月10日，中国疾控中心发布人呼吸道合胞病毒（HRSV）感染疾病防治知识问答，介绍HRSV病毒有关权威知识。

中国疾控中心健康传播中心公布信息显示，HRSV为肺炎病毒科，正肺病毒属的RNA病毒。HRSV感染后，潜伏期通常为2-8天，临床表现以呼吸道感染症状为主，早期HRSV感染大部分局限于上呼吸道，临床表现如鼻塞、流涕、咳嗽和声音嘶哑等。HRSV感染患儿大多数症状会在1-2周内自行消失，少部分可以发展为下呼吸道感染，主要表现为毛细支气管炎或肺炎，多见于2岁以下婴幼儿，临床症状包括咳嗽、喘息，极少部分进一步加重出现呼吸急促和喂养困难等，严重者可发展为呼吸衰竭。

在上海交通大学医学院附属新华医院，儿科急诊医生在输入病例信息。新华社记者 金立旺 摄

“对于儿童来说，要关注来自呼吸道合胞病毒感染导致的冲击。”中国疾控中心病毒病所所长许文波表示，各年龄段人群均可感染HRSV，但HRSV感染的高危人群主要集中在儿童、老年人和免疫功能低下人群。

在传播途径方面，有症状的HRSV感染者和无症状的隐性感染者都可传播病毒，通常可通过以下途径传播：一是接触传播，如鼻咽黏膜或眼黏膜接触到含病毒的分泌物或污染物；二是近距离接触患者咳嗽或打喷嚏等。北京大学人民医院呼吸内科主任高占成表示，对于易感人群的预防，要注意勤洗手，避免不洁净的手触摸眼、口、鼻，养成良好的个人卫生习惯，及时佩戴口罩，减少出入人员密集场所。（记者顾天成）