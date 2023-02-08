“阳康”后如何做好健康管理？专家支招

日前，有不少人都经历了从“阳”到“阳康”的过程，“阳康”之后，新冠病毒已经从体内清除，但是身体状态却难以在短时间内恢复到最佳状态。“阳康”后，我们该如何健康管理？就此人民网记者采访了应急总医院呼吸内科主任医师张洁莉。

张洁莉表示，“阳康”后在饮食方面，要少食多餐，进食馒头、粥等易消化的食物。蛋白质是构成人体免疫系统的物质基础，可适当增加牛肉、鸡蛋、牛奶等富含优质蛋白质食物的摄入。保证每日新鲜果蔬摄入，每日摄入蔬菜不少于500克，水果200至350克。如果出现进食欠佳的情况，也可适当补充多种维生素片。必要时可适量补充一点食盐，以维持电解质的平衡。同时，足量饮水，建议少量多次饮水，每日饮水量1500至2000毫升。另外，戒烟限酒，少吃辛辣及油炸的食物。

“适量运动有利于康复，但康复初期不宜剧烈运动。”张洁莉说，运动应循序渐进，建议用5周时间逐渐恢复锻炼。第一周，可以把运动量恢复至原先的25%至50%，可以做拉伸运动或者呼吸训练；第二周，可以恢复至原先运动量的70%，可以进行散步等运动；第三周，可以恢复至原先运动量的80%，可以进行快步走等运动；第四周，可以将运动量恢复至原先的90%，可以进行游泳、骑自行车等运动；第五周，可以恢复至感染前的运动量，但需要注意如果在运动期间出现胸闷、气短、胸痛等症状，要立即停止运动，如停止后仍不能缓解，要尽快就医。

“‘阳康’后，可以稍微放缓生活和工作节奏。”张洁莉提示，不要想着用几天时间补回感染后落下的工作，要规律作息，不熬夜，保证充足的睡眠。（视频制作：实习生赵嘉欣）