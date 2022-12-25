感染新冠后能不能献血？官方解答

“健康中国”微信公众号消息，献血是否会增加感染新冠风险？感染新冠后能不能献血？是否会对身体造成负面影响？国家卫健委发文解答。

未感染新冠的人群，献血是否会增加感染的风险？

一个健康成年人献血不超过自身总血量的13%，对身体没有不良影响。一个健康成年人的总血量约占体重的8%，如果50公斤的人献血200或400毫升，即占自身总血量的5%或10%，体重重的人占比会更低。另外献血是采集人体的外周血，献血后肝、脾、肺等储血脏器中的血液会迅速补充至外周血中，恢复循环血容量。

因此献血并不会影响健康，也不会增加感染风险。

感染新冠后符合什么条件可以献血，对献血者健康是否有危害？

对于曾感染新冠的无症状、轻型和普通型感染者，发烧、咳嗽、咽痛等上呼吸道感染症状完全消失后一周，且最后一次核酸或抗原检测阳性7天后就可以献血了。如果是重型或危重型的感染者，则需要康复 6 个月后才能献血。

这个标准与国际上有关新冠病毒感染后延迟献血的要求，以及现行的呼吸道感染、肺部感染者延迟献血的要求是一致的，不会对献血者健康造成危害。

曾感染过新冠的献血者，所献的血液是否安全？

新冠病毒是呼吸道病毒，不会经输血传播。目前为止，全球尚没有新冠病毒通过输血途径传播的报道。血站会严格采供血管理，确保感染者康复并经过一段时间的健康观察后再献血。

因此，曾感染过新冠的献血者捐献的血液是安全的。