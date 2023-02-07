现在还有必要继续戴口罩吗？专家详解

在国务院联防联控机制1月30日召开的新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，目前全国整体疫情已进入低流行水平，各地疫情保持稳步下降态势。

一些网友认为，大规模疫情已经过去，没有必要继续佩戴口罩。那么，现在已经可以摘下口罩了吗？记者就此采访了西安交通大学第二附属医院呼吸与危重症科主任医师张洁。

“当前，仍需做好个人防护、保持良好卫生习惯，尤其是脆弱人群（65岁以上老人、基础病患者和未接种疫苗者）以及未感染人群。”张洁表示。

张洁说，在日常生活中，在进入以下场合时，应规范佩戴口罩，包括：

进入人员密集的公共场所、医院、商场、超市、室内会场，乘坐飞机、火车、地铁、公交车、电梯等公共交通工具，应全程规范佩戴口罩。

进入养老机构、社会福利机构等脆弱人群集中场所时，应规范佩戴口罩。

此外，出现发热、干咳、乏力、咽痛等新冠病毒感染相关症状时，或者近距离接触或者护理新冠感染者以及有新冠感染相关症状人员时，应规范佩戴口罩。医务工作者及从事公共服务行业的人员，如交通运输、商场、超市、餐饮旅游、快递、保洁等人员，也应按规定佩戴口罩。