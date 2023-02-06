青少年抑郁早期3大预警信号 请家长一定要重视

近日，备受关注的胡某宇事件新闻发布会召开。发布会上，江西省、市、县公安机关联合工作专班及市县相关部门，公布了事件的最新调查情况。经调查，所有关键证据都指向：失踪的铅山少年胡某宇系死于自杀。调查结果公布后，青少年心理健康问题再度引发社会关注。那么，青少年可能出现哪些心理问题？又该如何应对呢？

哈尔滨市第一专科医院心理卫生中心主任徐佳在接受人民网记者采访时介绍，青春期是人个性发展的关键期，同时也是矛盾时期。此时，青少年从生理角度已趋于成熟，但在心理角度又尚未完全成熟，处于一种既要求独立又无法完全独立的阶段。青少年行为问题高发，但是可塑性极大，这一时期加强心理卫生干预和道德规范等方面教育的重要性不言而喻。

“青少年常见的心理疾病包括，抑郁症、焦虑症、强迫症，双相情感障碍、睡眠障碍等。”徐佳表示，以抑郁症为例，青少年抑郁症的诊断标准从医学角度讲和成人抑郁症的诊断标准没有区别，但是又有相对特殊的表现。患者除了会感到总是高兴不起来、兴趣减低、思维反应速度减慢、注意力不集中、倾向于自我否定的认知，还会出现明显的烦躁情绪，疲劳感、头痛、胃肠不适等不明原因的躯体不适感。

“青少年抑郁早期有3大预警信号，即持续的情绪低落或烦躁，不明原因的躯体不适，性格改变。在此时干预，可降低青少年抑郁发生率。”徐佳提示，父母需要及时发现孩子行为上的异常。比如不愿意和朋友、同学来往，不愿意和人交流，喜欢独处；不愿意参加集体活动，经常流露出不安、焦虑、悲伤等情绪；夜间失眠，进食障碍；学习成绩下降，注意力不集中等。

当出现负面情绪时，青少年应如何进行自我心理调适？徐佳建议，青少年应学会倾诉，可以和信任的朋友、老师或家长分享感受，也可以拨打专业的心理援助热线电话，或找心理咨询师沟通；学习自我调节情绪的方法，坏情绪需要发泄，可以大哭一场排解情绪，可以通过运动、画画、听音乐释放情绪，也可以尝试把此刻的感受写下来；学会接纳自己，对自己的能力合理预期，及时调整心态。

青少年心理健康离不开家庭成员彼此间的良性互动。徐佳表示，家长应学会倾听，掌握一定的沟通技巧，以关怀的角度去倾听孩子的讲述，与孩子建立互信的关系。家长要尊重孩子并关注其感受，共同解决问题，不独断专行。协助青少年进行自我调节，鼓励其参与艺术和体育活动等，进行情绪行为调节。同时，家长要学习一定的心理知识，掌握抑郁症、焦虑症等心理疾病的一般症状表现，不要讳疾忌医应学会及时求助。