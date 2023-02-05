元宵节的十个小知识：汤圆、元宵有啥不同？

又是一年元宵佳节。元宵节是中国传统节日之一，在很多人的观念里，“过了十五才算过完年”，有的地方则直接将元宵节称为“小年”。

元宵节是怎么来的？作为节令美食，汤圆和元宵有哪些不同？北京师范大学社会学院讲师贺少雅介绍，元宵节作为年节的重要组成部分和春节的压轴节目，其地位的凸显与正月初一“岁首”的确立有密切关系。

至于人们喜欢吃的元宵、汤圆，外形相似但制作方法略有不同。民间有“包”汤圆“滚”元宵之说。此外，有的地方会在元宵节吃生菜，寓意“生财”。

元宵节是怎么来的？

关于元宵节的起源，民间有多种说法。其中比较有影响的一种说法是，元宵节源于汉武帝在正月上辛日到甘泉寺燃灯祭祀太一神。

贺少雅说，《史记·乐书》载：“汉家常以正月上辛祠太一甘泉，以昏时夜祠，到明而终。常有流星经于祠坛上，使僮男僮女七十人俱歌。”

她认为，元宵节的起源涉及复杂的历史文化元素，诸如传统的生产生活周期、天文历算知识、民间对月亮的信仰以及“年”的时间体系等。

自汉代“太初历”制定颁行后，正月十五之夜即成为了新年的第一个月圆之夜，正是这一轮圆月，寄托着人们对于农业风调雨顺、生活幸福美满的美好期许。

它是年节的重要组成部分？

中国的很多传统节日都依托自然时序而来，比如清明节与清明、端午节与夏至、中秋节与秋分、冬至节与冬至等。

但贺少雅表示，元宵节并未与特定的时序相对应。元宵节作为年节的重要组成部分和春节的压轴节目，其地位的凸显与正月初一“岁首”的确立有密切关系。

正因为正月初一岁首的确立，正月十五的圆月才具有了“一年明月打头圆”的特殊意义。

“闹”是元宵节的节日主题？

春节是中华民族的传统大节，一般来说包括忙年(迎年、迎新春)和辞年(辞旧年)两个部分，时间上一般从农历腊月初八开始到正月十五结束。

“闹”是元宵活动的主题，“闹”的形式多样，游人喧哗、锣鼓喧天、灯火光彩。

明清时期，老百姓将元宵节过得热闹非凡，各种响器、歌舞竞相上演。顾禄《清嘉录》记载清代苏州“元宵前后，比户以锣鼓铙钹，敲击成文，谓之闹元宵”。

除此之外，还有放焰火。清雍正《朔州志》记载，民间“架鳌山，烧旺火，张灯放花，群相宴饮”，名之为“闹元宵”。经此一“闹”之后，人们再度回归到生活的日常。

“汤圆”也称“浮圆子”？

要说元宵节的节令食物，那就不得不提“汤圆”。

汤圆，又称圆子、汤团等。据记载：“京人以菉豆粉为科斗羹，煮糯为丸，糖为臛，谓之‘圆子’。”

这里的“圆子”就是后来的汤圆，不过做法和食用方法与现在不同，当时的圆子没有馅，蘸以糖臛(即糖浆)吃。

宋代周必大写过一首诗《元宵煮浮圆子前辈似未尝赋此坐间成四韵》，其中提到：“星灿乌云里，珠浮浊水中。”浮圆子就是汤圆，元宵节煮食浮圆子寓意着月圆人圆、幸福美满。

“汤圆”“元宵”傻傻分不清楚？

元宵和汤圆外形相似，但制作方法却有所不同。

贺少雅介绍，明代以后，宋代时所称的圆子类节令食物又被称为汤圆、元宵。“元宵”的叫法主要流行于北方地区，南方地区较多称为“汤圆”。

《清稗类钞》云：“汤圆一曰汤团，北人谓之曰‘元宵’，以上元之夕必食之也。”就制作方法而言，民间有“包”汤圆“滚”元宵之说。

二者在馅料上也有一些不同，元宵多为甜馅，有豆沙、黑芝麻等；汤圆则甜、咸、荤、素馅皆有，例如水果、肉类等。

随着时代的发展，元宵和汤圆的馅料更加丰富，有些商家推出了各种新奇口味的元宵，有的还推出了低糖、木糖醇汤圆。

还有哪些美食？

在饮食方面，元宵节习俗呈现出丰富多彩的一面。

比如有的地方元宵节食用面灯，又称“灯盏儿”。“灯盏儿”一般由两部分构成，底部是用黏性的黄米面制作的小面饼，上面插上裹着黄裱纸的麦秸段，黄纸上蘸上食用油，以便于燃烧。

元宵节当天，人们把灯盏点燃，放在家里窗台、门口等处，祈福吉祥。点完以后的灯盏，就剩下了黄米面的小饼，油炸或者煎熟食用。

在广东，元宵节流行吃生菜，生菜与“生财”谐音，为的是讨一个好彩头，希望事业发达、财源滚滚。

贺少雅说，在江苏扬州、南通一带，有“上灯圆子落灯面”一说，指的是正月十三晚上上灯，要吃汤圆；到了正月十八落灯，要吃面条。在浙江台州，元宵节吃糟羹。

元宵节是中国古代的“狂欢节”吗？

元宵节被誉为中国古代的狂欢节，其狂欢性是传统节日中不多见的。

古代城市例有宵禁的规定，入夜有执金吾(仪仗棒者)执勤。但元宵节时，官方给予假期、特许夜游，以便于观灯。这时，官民士族、男女老幼走出家庭，饮宴玩乐、赏灯夜游。

唐代刘肃《大唐新语》载：“神龙之际，京城正月望日，盛饰灯影之会。金吾弛禁，特许夜行。贵游戚属及下隶工贾，无不夜游。”

另外，古代元宵节时女性可借节日之机走上街市、畅游玩耍。也正因这种狂欢，男女青年在此时得以结识，许多文艺作品都描写了元宵节时发生的爱情。

宋代欧阳修《生查子·元夕》中写道：“去年元夜时，花市灯如昼。月上柳梢头，人约黄昏后。今年元夜时，月与灯依旧。不见去年人，泪满春衫袖。”

元宵节俗何时出现？

元宵节的定型时期，学界尚有争论。但一般认为，汉魏六朝时期，已经出现元宵节俗，唐宋以后，元宵节俗伴随着城市生活的发展而逐渐繁盛，诸多节俗传承至今。

比如张灯。《如梦录》记载明代开封一带：“诸王府、乡绅家俱放花灯，宴饮。各家共有大犁(梨)园七八十班，各街庙宇俱有灯棚，各家俱放花灯，门前俱点门灯，争放花炮。”

耍社火亦是元宵节习俗之一。社火是一种歌舞杂耍以娱神娱人的活动。至今，在河北、山西、甘肃等地，元宵节耍社火仍然是年节的重要活动。

贺少雅举例道，河北井陉县桃林坪花脸社火，属于武术社火，主要以表演古典名著中民众耳熟能详的片段为主，此外还有跑阵仪式。

为何此时要“走百病”？

古代还有正月十五“走百病”习俗(或叫散百病、走桥等)，即元宵节晚上妇女们相约结伴出游，见桥必过，认为这样能祛病延年。

明代刘侗《帝京景物略》中有：“妇女相率宵行，以消疾病，曰走百病，又曰走桥。”

每逢元宵节，一些地方有拜紫姑的习俗。紫姑是古代妇女拜的“姑娘”神。迎紫姑习俗自南北朝时期就已存在。

南朝梁宗懔《荆楚岁时记》说：元宵“其夕，迎紫姑，以卜将来蚕桑，并占众事。”

如何传承元宵节习俗？

节日的传承需要时间、空间、仪式活动等多方面元素的整体性存在。元宵节所具有的社会性、公共性与现代国家公共文化服务相契合，包含着丰富的传统文化资源。

贺少雅说，如今可以将声光电等新技术与元宵张灯传统、传统彩灯制作工艺相结合，用新工艺、新技术推动彩灯的设计制作，用知识性与趣味性、现代性与传统性相融合的“灯市”，满足广大群众的文化需求。

再如，可以利用元宵节重视社区集体娱乐、重视成员交流的传统，组织街道社区开展灯会、集体包元宵、互动游戏等，增进社区成员之间的熟悉程度，重建人群联结等。(记者上官云)