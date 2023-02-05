3个汤圆=1碗饭？关于汤圆的这些知识你了解吗？
乔业琼
2023年02月05日08:11 来源：人民网
编者按：元宵节是中国农历春节后第一个重要的节日，这一天家家户户的餐桌上都会盛上一碗碗香甜可口的汤圆或元宵。那么，汤圆和元宵有何不同？3个汤圆等于一碗饭，是真的吗？
(责编：乔业琼、吕骞)
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乔业琼
编者按：元宵节是中国农历春节后第一个重要的节日，这一天家家户户的餐桌上都会盛上一碗碗香甜可口的汤圆或元宵。那么，汤圆和元宵有何不同？3个汤圆等于一碗饭，是真的吗？
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