直播预告：科学预防冬季感冒 做好健康第一责任人

每年冬春季节都是感冒的高发季节，一旦患病极易与新冠肺炎症状相混淆。购买药物预防感冒成了公众讨论的话题，但如何合理准备药箱也让公众有些茫然，近日，国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》中指出，保障群众基本购药需求。各地药店要正常运营，不得随意关停。不得限制群众线上线下购买退热、止咳、抗病毒、治感冒等非处方药物。在目前的特殊时期，我们应如何合理储备药箱，满足不时之需？如何预防感冒，做好自己的第一健康责任人？

12月14日15：00-16：00，首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸与危重症医学科主任医师林英翔将做客“人民好医生”客户端，将就冬季感冒的相关话题进行分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

林英翔，医学博士，研究生导师，首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸与危重症医学科主任医师。中国医师协会呼吸医师分会慢性阻塞性肺疾病工作委员会委员；中华医学会呼吸病学分会慢性阻塞性肺疾病学组委员；中国慢阻肺联盟委员；国家卫生健康委员会全国医疗服务技术规范专家组成员；作为课题负责人主持完成国家级和省部级等科研项目以及国际合作项目；参加中华医学会和国家卫生健康委员会慢阻肺相关指南、专家共识以及行业标准的制定。

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