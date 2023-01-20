让更多重症患者康复回家

“老爷子今天出院，我们一家人终于能过团圆年了！”

1月18日上午，首都医科大学附属北京朝阳医院本部住院部一楼大厅结算窗口前，王强给84岁的父亲王瑞华顺利办理完出院手续。“入院时交了5万块的押金，医院刚刚都退回了。这回老爷子住院费用政府全报销了！”王强举着单据说。

去年12月中旬，王瑞华老人感染新冠病毒，由于原本患有慢性支气管炎和心脏病，很快发展为新冠病毒感染重症肺炎，送入北京朝阳医院救治。“当时老爷子情况危急，是躺着上的120。”王强说。

“感谢大夫、护士，救了我一命！”女儿和孙子陪着，王瑞华走出病房，向医护人员拱手道别。从急诊抢救室到新冠重症综合救治病房，在住院治疗的20多天里，王瑞华病情由危转安，肺部炎症逐渐消失，血氧指数回归正常，现在已经可以下地行走了。

1月8日，“乙类乙管”正式实施，疫情防控工作重心从“防感染”，转为“保健康、防重症”。

10天过去，情况怎样？早上9点多，北京朝阳医院本部急诊科陆续有患者就诊，分诊台的医护人员有条不紊地引导患者。分诊台旁，3名患者在静静等候测血压。

“患者多时，候诊区排起长队，一直拐进走廊里。”急诊科分诊台的一名护士告诉记者，“元旦后长队少了。现在基本不用排队，候诊区空旷多了。”

“急诊科超负荷状况已经好转，诊疗量回落至正常时的七八成。”北京朝阳医院党委委员、急诊科副主任梅雪介绍，朝阳医院本部急诊就诊人数由去年12月中旬的每天800多人，回落到500多人。重症患者的人数也明显下降，以前每天有30多名患者需要进入抢救室，且绝大部分是新冠病毒感染导致；现在不到20名，其中只有三四名是以新冠病毒感染为主，其他的都是这个季节常见疾病。

“这两天爸爸状态明显好转，还能坐起来了！”北京朝阳医院本部呼吸一病区36病房，刘俊利正在陪护91岁的岳父吕为相。

“当时真怕老人坚持不住。”刘俊利说，老人1月上旬在老家河北唐山感染新冠病毒，病情很严重，出现了“大白肺”。送入北京朝阳医院后，1月10日，吕为相住进了呼吸一病区。经过几天精心救治，情况明显好转。吕大爷的主治医师邝土光说，现在老人的血氧饱和度明显改善，饮食也好了很多，预计一周左右就能出院。

“重症的救治成功率还是很高的，大多数患者经过治疗能顺利出院。”北京朝阳医院呼吸与危重症医学科副主任、呼吸一病区主任杨媛华说，经过三年抗疫，重症、危重症患者的救治手段已经非常成熟。医护人员按照国家印发的第十版诊疗方案，给患者进行相应的氧疗、对症药物治疗、呼吸治疗等。

“护理任务总体轻了些，但仍不能放松。”北京朝阳医院呼吸一病区主管护师赵丹说，高峰时期的护理工作量是平时的四五倍，重症患者需要上无创呼吸机，身上插着管线，床边还有心电监护仪，每隔一小时就得进行巡视护理。“尽最大努力帮助重症患者渡过难关，是病区内十几名护士的共同心愿。”赵丹说。

“去年12月中旬，为了迎接重症患者高峰，医院紧急开通了呼吸一病区作为新冠重症患者救治病区，组织了一支由呼吸科专家牵头的医护队伍，并备足了呼吸机、储氧面罩、心电监护仪等医疗物资。”杨媛华说，一开始收满了患者，导管室的备用床位也用上了。现在，病区只有2/3的床位是新冠病毒感染的患者。

北京朝阳医院院长徐建立介绍，为应对重症高峰，医院先后设立综合救治病区、重症监护病房和周转病区共计23个，开放床位数近700张，采取呼吸与危重症医学科专科主诊制，保障患者诊疗的专业化和同质化。医院本部和西院区共收治了1700多名重症、危重症患者，目前出院了974人，预计春节前还可以出院一批。“目前，重症床位的总体使用率约80%。从数据上看，重症高峰在一周前已经过去了。”

全国新冠阳性重症患者人数在下降。根据最新数据，全国在院阳性重症患者人数在1月5日达到峰值，之后持续下降，1月17日较峰值下降了44.3%。

《 人民日报 》（ 2023年01月20日 06 版）