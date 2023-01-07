中国国家卫健委：全国重症医学床位总数逾21万张

中新社北京1月6日电 (记者 李纯 黄钰钦)在1月6日的中国防疫政策专题吹风会上，国家卫生健康委员会医政司司长焦雅辉表示，截至1月5日，全国重症医学床位总数为21.6万张。中国在短时间内推动各级各类医疗机构实现“平急转换”，当前的床位和设备资源能够满足医疗救治的需要。

焦雅辉表示，目前中国各地的疫情总体处于快速上升阶段，受前期疫情水平等各种因素的影响，各地迎来疫情流行高峰时间也会有所差别。多数省份和城市正在度过感染高峰，新冠相关重症发病人数持续增加。

焦雅辉说，随着全国疫情防控进入新阶段，加上春运和春节假期人员流动等因素的影响，会有部分地方迎来疫情快速上升、城市和农村同时出现感染率增长的局面。“医疗救治任务仍然面临挑战，我们围绕‘保健康、防重症’的目标，紧盯重点工作和关键环节，全力以赴做好医疗救治工作。”

谈及医疗资源准备，焦雅辉介绍说，中国实现了发热门诊和发热诊室应设尽设、应开尽开。截至目前，中国已开设发热门诊和发热诊室近5.7万个，其中二级以上医院1.6万个，基层医疗卫生机构4.1万个；进一步优化了诊疗区域布局和患者就医流程，最大限度提升发热门诊效率。北京、浙江、江苏等地利用方舱医院、体育馆、核酸采样亭等，改造成临时发热门诊，极大缓解了供需矛盾。

据介绍，截至2023年1月4日，全国新冠病毒感染定点医院、亚定点医院分别为1310家、1539家，有床位分别为58.8万张、83.4万张，其中重症床位分别为6.1万张、6万张。定点医院、亚定点医院在院患者分别有18.4万、4.5万，床位使用率分别是31.3%和5.4%。

截至2023年1月5日，全国重症医学床位总数为21.6万张，重症医学医师12.8万人，重症专业护士33.3万人，储备“可转换ICU”床位13.5万张、医师13.7万人、护士26万人。目前全国二级以上医院重症床位的使用率约为80%。

焦雅辉还表示，做好救治设备的准备，确保随时可用。截至2023年1月5日，中国共有血液透析单元17.5万个，床旁血滤机2.5万台，体外膜肺氧合机(ECMO)2857台，有创呼吸机14.5万台，无创呼吸机9.8万台，监护仪119.8万台，高流量吸氧仪6.9万台。

“总体来看，中国在短时间内推动各级各类医疗机构实现了‘平急转换’，当前的床位和设备资源能够满足医疗救治的需要。我们也将根据疫情的发展情况，继续加强监测，因地制宜改造和扩容相应的资源，保障人民群众就医的需求。”焦雅辉说。