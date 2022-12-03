北京：做好方舱治愈患者出院保障 确保“转得出、回得去”

人民网北京12月3日电 （记者鲍聪颖）据北京市卫健委消息，按照第九版诊疗方案要求，本轮疫情中的大部分轻症和无症状感染者收治在方舱医院进行救治。当前，随着出院人员增加，医疗救治和防院感组多措并举、因时因势，适时调整工作方案，持续优化服务流程，有效提升保障效能，确保方舱医院治愈患者安全、高效、有序出院。

一是严格落实出院标准，切实做到“应出尽出”。方舱医院严格执行第九版诊疗方案，及时将符合出院标准的患者转出方舱医院，提前1天将治愈出院患者的基本信息通知其家属和所在社区，根据患者实际情况，开具健康指导处方，进行针对性健康管理，做好健康提示和健康宣教。

二是协调属地做好出院患者转接安置工作，确保出院患者“转得出、回得去”。方舱医院出具解除隔离意见，为患者进行解码后，患者可自行返回居住地进行居家健康监测。社区要落实属地原则，妥善对接安排出院后返回居住地进行社区管理、健康监测、家庭防护等事项，保障出院患者尽快回归正常生活。

三是做好出院患者健康监测，促进患者全面恢复健康。出院患者须进行7天居家健康监测，期间规范佩戴口罩，减少与同住人员密切接触，分餐饮食，做好手卫生。出院患者及其同住人员在出院后第3、7天各开展一次核酸检测。社区卫生服务机构建立治愈出院患者登记制度，负责出院患者对接工作。出院患者返回居住地后，及时安排社区医生对接，规范开展健康指导、社区康复服务或居家康复指导，维护好出院人员身心健康。

提示治愈出院的朋友，居家期间不外出，与同住人员应规范佩戴口罩，保持安全距离，注意室内通风消毒；合理饮食，适当进食有营养的食物，尽量避免吃油腻、高盐、高热量食品，避免与同住人员共用餐具；注意咳嗽礼仪和手部清洁，保持心情舒畅，规律作息，充足睡眠，劳逸结合；做好体温监测，密切观察是否出现发热、乏力、咳嗽、咽干、咽痛、腹泻等症状，如身体发生不适要及时就医。