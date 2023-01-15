全国发热门诊和急诊高峰已过

本报北京1月14日电（记者杨舒）国务院联防联控机制14日就重点人群健康保障有关情况举行新闻发布会。国家卫生健康委医政司司长焦雅辉介绍，最新监测显示，全国发热门诊的诊疗量在2022年12月23日达到高峰286.7万人次，之后呈持续下降趋势，至2023年1月12日回落到47.7万人次，较峰值时数量减少83.3%。同时，在院的新冠感染者和重症患者数量也呈现出连续下降的趋势。

据了解，目前全国二级以上医疗机构共开设发热门诊1.64万个，基层医疗卫生机构开设发热门诊或者发热诊室共4.31万个。监测显示，全国各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团的发热门诊就诊人数均呈现达峰以后整体下降趋势，包括广大农村地区，也呈现下降趋势。“这个趋势表明，发热门诊高峰已经过去。”焦雅辉说。

急诊情况也呈同样趋势。数据显示，全国急诊诊疗人次在2023年1月2日达峰至152.6万人次，之后持续下降，于1月12日降至109.2万人次，较峰值时下降28.4%。这一数据显示，全国急诊高峰已经过去。而从门诊情况看，普通门诊日诊疗量持续增加，全国整体呈现出正常诊疗正在逐步恢复的态势。数据表明，1月12日全国普通门诊诊疗总人次达913.5万人次，基本恢复到疫情前的水平。门诊患者中，新冠阳性感染者的占比从2022年12月19日的5.7%持续下降到2023年1月12日的0.9%。

全国在院的新冠感染者数量也呈现出连续下降的趋势。监测表明，1月5日我国住院新冠感染者数量达到峰值162.5万人，之后连续下降，于1月12日回落到127万人。其中二级以上医疗机构共收治117万人，定点医院和亚定点医院收治10万人。在院患者中，新冠感染者占比同样呈现出连续下降趋势，从1月3日的峰值27.5%持续下降到1月12日的21.7%，共下降了5.8个百分点。从全国县级医院的监测情况来看，截至1月12日，县域内5000多家二级医疗机构、定点医院和亚定点医院共计收治新冠感染者30.1万人，占全部新冠感染者的23.7%，同样呈现出7天连续下降的趋势。

在新冠重症患者方面，监测显示，全国发热门诊达峰2周后，在院的新冠阳性重症患者数量也达到峰值，之后呈现出缓慢下降趋势。目前，在院新冠阳性重症患者数量仍然处于高位，但已从1月5日的达峰数量12.8万人，连续波动下降到1月12日的10.5万人，重症床位使用率达75.3%，目前，重症床位能够满足救治的需要。